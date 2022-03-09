قمصان: الفوز على بيراميدز خطوة مهمة في مشوار الدوري.. ولم نحسم البطولة
الأربعاء، 09 مارس 2022 - 00:17
كتب : FilGoal
شدد سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز على بيراميدز خطوة مهمة في مشوار الفريق في الدوري الممتاز ولكنه ليس حاسما للبطولة.
وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري. (طالع التفاصيل)
وقال قمصان عقب المباراة في تصريحات نقلها موقع الأهلي: "لا يزال المشوار طويلا وهناك العديد من التحديات التي ستواجه الفريق ونسعى لتجاوزها".
وأضاف "أوجه الشكر للاعبين وهم دائما ما يبرهنون على معدنهم وإصرارهم على الفوز وإسعاد الجماهير".
وواصل "اليوم انتهت مباراة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، وأمامنا تحد جديد يوم السبت المقبل أمام صنداونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا".
وأشار المدرب العام إلى أن الأهلي سوف يغلق ملف بطولة الدوري ابتداء من اليوم وقبل ساعات قليلة من السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز المهمة في مشوار الفريق بدوري الأبطال.
ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 28 في صدارة ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. ولا يزال هناك مباراة مؤجلة للفريق الأحمر.