السولية: هدفي في بيراميدز توفيق من الله والأداء لتعويض الجمهور عن مباراة المريخ

شدد عمرو السولية لاعب الأهلي أن فريقه كان يريد تحقيق الفوز على بيراميدز مع تقديم أداء جيد، وذلك قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز.

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال السولية عبر قناة أون تايم سبورتس: "هدفي في بيراميدز توفيق من الله".

وأضاف "كان لدينا الحافز لنحقق الفوز بأداء جيد بعدما تراجع مستوى الفريق أمام المريخ السوداني وحتى نستعيد صدارة الدوري".

وواصل "نلعب على بطولتين وكان يجب أن نسافر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز بعد أن نحقق الفوز".

واستمر في تصريحاته "أي لاعب يشارك في وسط الملعب يؤدي بشكل جيد سواء أنا أو ديانج أو حمدي فتحي".

وأكمل "تنتظرنا مباراة كبيرة ضد صنداونز وإن شاء الله نعود من جنوب إفريقيا بالفوز".

وأتم تصريحاته "حضور جمهور الأهلي يمنحنا دفعة قوية حتى إذا كان في مباراة ودية، نقدر دعمهم وننتظر منهم المزيد من الدعم في الفترة المقبلة".