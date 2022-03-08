مؤتمر موسيماني: كان من المهم أن أفوز على بيراميدز.. امنحوني الوقت وشاهدوا الأهلي وقتها

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أنه كان يرغب في تحقيق الفوز الأول له أمام بيراميدز مع الفريق الأحمر.

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "المهم بالنسبة لنا كان تحقيق الفوز على بيراميدز، لأنه الفريق الوحيد الذي لم أحقق الفوز عليه مع الأهلي وتعادلت معه 3 مرات".

وأضاف "في أول مباراة لي ضد بيراميدز السولية تعرض للطرد وأفشة أهدر ركلة جزاء، والمباراة السابقة تعادلوا معنا في آخر ثانية من خطأ دفاعي".

وأكمل "دائما ما نجعل مباريات بيراميدز صعبة علينا ولا أعرف لماذا، الشوط الأول كانت المباراة صعبة ولكن في الشوط الثاني الأمور أصبحت أكثر سهولة".





















































































































وواصل "بيراميدز فريق جيد ويمتلك مديرا فنيا جيدا ولكننا كنا أذكى اليوم".

وأوضح "لعبنا بـ3 طرق مختلفة وغيرنا الطريقة خلال المباراة 3 مرات، بدأنا بطريقة 4-2-3-1 وبعد دخول السولية لعبنا بطريقة 4-3-3، وفي النهاية لعبنا بطريقة 3-4-3".

وأشار "كنا نعلم أن علينا الفوز على المريخ ثم بيراميدز وحققنا ذلك، الآن نقول إن علينا أن نفوز على صنداونز في جنوب إفريقيا".

وأردف "نركز بشكل كبير في مباريات الدوري ولدينا رغبة كبيرة في الفوز بالبطولة بعد خسارتها الموسم الماضي، وهذا يظهر في نتائج مباريات الفريق، حققنا الفوز على المقاصة برباعية وفاركو برباعية وبيراميدز بثلاثية".

ووجه رسالة قائلا: "امنحوني الوقت وبعدها شاهدوا كيف سيكون شكل الأهلي، صنعت قوة صنداونز في 8 سنوات وأصبح الآن ماكينة لا يمكن إيقافها حتى أنا رغم أنني من صنعتها".

وعن بيراميدز قال: "رمضان صبحي لاعب جيد جدا ونقطة ضعفة الوحيدة أنه لا يدافع، لكنه خطير دائما عندنا تكون الكرة في قدمه".

واستطرد "أعرف فاجري لاكاي من أن كان عمره 17 عاما وهو لاعب جيد".

وعن إصابات الفريق كشف: "لا أعلم مدى إصابة محمد هاني، وحمدي فتحي غادر بسبب شعوره بالإجهاد وليس لأسباب فنية".

وأتم تصريحاته "نمتلك البدلاء في جميع المراكز عدا مركز لاعب الوسط المدافع".