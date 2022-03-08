تحديد موعد وصول الوداد إلى مصر لملاقاة الزمالك
الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 20:09
كتب : إبراهيم رمضان
تلقى الزمالك إخطارا من الوداد المغربي يخبره خلاله بموعد وصوله إلى القاهرة استعدادا لمواجتهمها في دوري أبطال إفريقيا.
وأشار الوداد إلى أنه سيصل إلى القاهرة في الثانية من ظهر غد الأربعاء على متن طائرة خاصة.
ويلتقي الزمالك مع الوداد في استاد القاهرة الجمعة المقبلة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وحصد الزمالك نقطتين من أول ثلاث جولات ويحتل بهم المركز الثالث.
فيما يأتي الوداد في المركز الثاني بست نقاط.
ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة بسبع نقاط، فيما يأتي ساجرادا أسبرانسا رابعا بنقطة وحيدة.
يذكر أن الزمالك خاض اليوم الثلاثاء أول مران له تحت إمرة الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة جوسفالدو فيريرا.
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