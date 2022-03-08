كاف يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك والوداد

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 20:06

كتب : إبراهيم رمضان

الحكم باسيفيك ندابيهاوينيمانا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار طاقم تحكيم من بوروندي لإدارة مباراة الزمالك والوداد المغربي في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

واختار كاف باسيفيك ندابيهاوينيمانا لإدارة المباراة، ويعاونه كل من إيميري نيونجابو كمساعد أول، وباسكال نديمنزيجو كمساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكم رابع.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم.

أخبار متعلقة
جاك ندالا يدير مباراة الذهاب بين مصر والسنغال.. وحكما تقنية الفيديو من إيطاليا دوري أبطال إفريقيا - كاف يرفض دخول الجماهير في مباراة الهلال والمريخ الهلال يخاطب كاف لرفضه إقامة مباراة المريخ والأهلي على ملعبه في السودان

وسبق للحكم البوروندي إدارة مباراة وحيدة للزمالك جمعته ببترو أتليتكو في الكونفدرالية في سنة 2019 وفاز بها الفارس الأبيض بثلاثية دون رد.

كما أنه أدار من قبل لقاء لمنتخب مصر كان أمام غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2021 وانتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وأدار لقاء وحيد للوداد المغربي كذلك فاز به على ماميلودي صنداونز في دوري أبطال إفريقيا 2019 بهدف دون رد.

ويلتقي الزمالك مع الوداد في استاد القاهرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وحصد الزمالك نقطتين من أول ثلاث جولات ويحتل بهم المركز الثالث.

فيما يأتي الوداد في المركز الثاني بست نقاط.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة بسبع نقاط، فيما يأتي ساجرادا أسبرانسا رابعا بنقطة وحيدة.

الزمالك الوداد في إفريقيا
نرشح لكم
تحديد موعد وصول الوداد إلى مصر لملاقاة الزمالك دوري أبطال إفريقيا - كاف يرفض دخول الجماهير في مباراة الهلال والمريخ الهلال يخاطب كاف لرفضه إقامة مباراة المريخ والأهلي على ملعبه في السودان فيريرا يبدأ مهام عمله في الزمالك ويقود مران الفريق الزمالك: نسعى لزيادة عدد الجماهير ضد الوداد تقرير: مدرب الوداد يعاقب 4 لاعبين بالاستبعاد قبل مواجهة الزمالك "في القاهرة".. نائب رئيس المريخ يكشف لـ في الجول كواليس الانقسام بشأن مكان مباراة الأهلي مصدر من كاف لـ في الجول: الاتحاد السوداني خاطبنا لنقل مباراة المريخ والأهلي من القاهرة
أخر الأخبار
فيفا يعلن تأهل بولندا لنهائي ملحق تصفيات كأس العالم.. وتأجيل مواجهة أوكرانيا ضد اسكتلندا 6 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تقارير فرنسية: الخليفي يواجه عقوبة السجن 28 شهرا بسبب كأس العالم 15 دقيقة | الدوري الفرنسي
مؤتمر نيمار: لن ندافع أمام ريال مدريد.. وغياب كاسيميرو أفضلية لنا 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر بوكيتينو: مبابي سيلعب ضد ريال مدريد.. وهذا ما علينا القيام به للفوز 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - عودة نوير وخماسي في هجوم بايرن ميونيخ.. وسالزبورج دون تغيير 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - تأهل الاتحاد وطلائع الجيش لنصف نهائي كأس مصر.. ومواجهة بين الأهلي والزمالك 39 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل دوري الأبطال - صلاح يقود ليفربول بجوار ماني.. وسانشيز يجاور لاوتارو في هجوم إنتر 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تحديد موعد وصول الوداد إلى مصر لملاقاة الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل