كاف يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك والوداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار طاقم تحكيم من بوروندي لإدارة مباراة الزمالك والوداد المغربي في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

واختار كاف باسيفيك ندابيهاوينيمانا لإدارة المباراة، ويعاونه كل من إيميري نيونجابو كمساعد أول، وباسكال نديمنزيجو كمساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكم رابع.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم.

وسبق للحكم البوروندي إدارة مباراة وحيدة للزمالك جمعته ببترو أتليتكو في الكونفدرالية في سنة 2019 وفاز بها الفارس الأبيض بثلاثية دون رد.

كما أنه أدار من قبل لقاء لمنتخب مصر كان أمام غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2021 وانتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وأدار لقاء وحيد للوداد المغربي كذلك فاز به على ماميلودي صنداونز في دوري أبطال إفريقيا 2019 بهدف دون رد.

ويلتقي الزمالك مع الوداد في استاد القاهرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وحصد الزمالك نقطتين من أول ثلاث جولات ويحتل بهم المركز الثالث.

فيما يأتي الوداد في المركز الثاني بست نقاط.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة بسبع نقاط، فيما يأتي ساجرادا أسبرانسا رابعا بنقطة وحيدة.