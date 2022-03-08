دوري أبطال إفريقيا - كاف يرفض دخول الجماهير في مباراة الهلال والمريخ

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض دخول الجماهير لمباراة الهلال السوداني مع المريخ.

ويلعب الهلال مع المريخ في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبحسب بيان الهلال الرسمي، فإن النادي تسلم خطابا من كاف برفض حضور 20 ألف مشجع في المباراة.

وجاء سبب الرفض لأسباب أمنية مع استمرار التظارهات في الخرطوم.

ويمتلك المريخ السوداني 4 نقاط من فوز على الهلال وتعادل مع صنداونز وخسارة أمام الأهلي.

على الجانب الآخر، تعادل الهلال مع الأهلي دون أهداف وخسر أمام المريخ وصنداونز.

ويتواجد الثنائي في المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي المصري وصنداونز الجنوب إفريقي.