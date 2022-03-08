أرتيتا عن لاكازيت: حظي بلحظات أفضل لتسجيل الأهداف.. لكنه يقدم مستوى جيد جدا

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 18:37

كتب : FilGoal

أليسكاندر لاكازيت - أرسنال

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بمهاجم الفريق ألكساندر لاكازيت مؤكدا أنه يقدم أداء جيدا خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث أرتيتا للصحفيين قائلا: "أعتقد أن لاكازيت حظي بلحظات أفضل من حيث تسجيل الأهداف، ربما أفضل مما يحظى به حاليا".

واستدرك "لكن بالنظر لما أطلبه منه وإسهاماته التي أريدها منه، أعتقد أنه يقدم أداء جيد جدا.

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وواصل"هذا هو الحال وفي نهاية الموسم حيث نعرف أين نحن سنجلس مع هؤلاء اللاعبين الذين تنتهي عقودهم وسنقرر ما سنفعله للمضي قدما".

وخلال الموسم الجاري خاض لاكازيت 26 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

وينتهي تعاقد لاكازيت مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري ومن غير المعروف موقفه من البقاء مع الفريق أو الرحيل عنه.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بعدما خاض 25 مباراة وله ثلاث لقاءات مؤجلة.

أرسنال لاكازيت أرتيتا
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