قرار جديد من الدوري الإنجليزي ضد روسيا.. وتبرع لـ أوكرانيا

قررت رابطة البريميرليج بموافقة 20 ناديا بالإجماع على تعليق اتفاقهم مع شريك البث الروسي رامبلر (أوكو سبورت) فورا.

وستتبرع الرابطة بمليون جنيه إسترليني لدعم شعب أوكرانيا.

وأظهر الدوري الإنجليزي تعاطفه مع أوكرانيا خلال الجولة الماضية بإضافة علم أوكرانيا للشعار الخاص بالبريميرليج.

وظهرت لافتات التعاطف في المدرجات والملاعب قبل كل المباريات.

وقرر فيفا في وقت سابق السماح للاعبين والمدربين الأجانب في الأندية الروسية والأوكرانية بتعليق عقودهم حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

** يحق للاعبين والمدربين في الأندية الأوكرانية تعليق عقودهم مباشرة حتى نهاية يونيو المقبل.

**يحق للاعبين والمدربين في الأندية الروسية تعليق عقودهم مباشرة حتى نهاية يونيو المقبل إن لم يتم التوصل لاتفاق مع إدارات أنديتهم.

** يحق للاعبين الانتقال لأندية أخرى والتسجيل في قوائمهم حتى الـ7 من أبريل المقبل حتى لو كانت سوق الانتقالات مغلقة.

** يحق لأي ناد ضم لاعبين فقط بحد أقصى للحفاظ على نزاهة المسابقات.

** يمكن للاعبين القُصر الانتقال لأي ناد حتى لو لم يتموا سن الـ18.

وجاءت تلك القرارات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وكان فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قررا في وقت سابق استبعاد الأندية والمنتخبات الروسية من كافة المسابقات الرياضية.

وهو ما نتج عنه استبعاد سبارتاك موسكو من خوض دور الـ16 من الدوري الأوروبي بالإضافة لحرمان المنتخب الروسي من خوض ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.