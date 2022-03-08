فيريرا يبدأ مهام عمله في الزمالك ويقود مران الفريق

بدأ البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك مهام عمله اليوم بالتواجد في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي لقيادة المران.

ويقود المدير الفني البرتغالي التدريب برفقة أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المساعد وأندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب الحراس، بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

وحرص محمود عبد الرازق" شيكابالا" قائد الفريق على تقديم لاعبي الفريق للمدير الفني.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الوداد المغربي المقبل.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل، ويتواجد الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين على الزمالك وساجرادا وخسارة أمام بترو أتليتكو.

على الجانب الآخر، يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين.

وحقق فريق الزمالك فوزا على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث.