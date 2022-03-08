رقمان مميزان في انتظار محمد صلاح أمام إنتر

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 16:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه إنتر في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحل إنتر ضيفا على ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

لو سجل صلاح ثلاثية في شباك إنتر سيصل لهدفه رقم 30 في الموسم، وستكون المرة الثالثة التي يفعلها مع ليفربول في 5 مواسم.

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الثلاثية المنتظرة من صلاح ستجعله يعادل أفضل حصيلة تهديفية في موسم واحد بدوري الأبطال والتي كانت 11 هدفا، سجلهم في 15 مباراة بموسم 2017-2018.

مشاركة نجم مصر كأساسي مساء الثلاثاء ستجعله اللاعب الوحيد مع أليسون بيكر الذي يبدأ جميع المباريات في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

هز شباك إنتر من جديد سيجعل صلاح يحافظ على أفضل معدل تهديف له في موسم واحد بدوري الأبطال، فهو يسجل هدفا كل 70 دقيقة حتى الآن، إذ سجل 8 أهداف في 7 مباريات.

قبل انطلاق إياب دور الـ16.. ترتيب محمد صلاح بين هدافي دوري الأبطال

سجل صلاح 34 هدفا لليفربول على الصعيد الأوروبي، كلها في دوري الأبطال، ويطارد الرقم القياسي لستيفن جيرارد بتسجيل 41 هدفا للفريق الإنجليزي في كل المسابقات الأوروبية.

يذكر أن ليفربول هو الفريق الوحيد الذي فاز بكل مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بايرن ميونيخ وأياكس أمستردام فازا بكل مباريات مرحلة المجموعات، لكن كلاهما تعادل في مباراة ذهاب دور الـ16.

صلاح هز شباك إنتر في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز ليفربول 2-0 على ملعب جيوسيبي مياتزا.

محمد صلاح إنتر ليفربول
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