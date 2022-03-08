قبل انطلاق إياب دور الـ16.. ترتيب محمد صلاح بين هدافي دوري الأبطال

بينما يغرد منفردا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.. يجد محمد صلاح نجم ليفربول منافسة شرسة في جدول هدافي دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويدخل صلاح جولة إياب دور الـ16 وفي رصيده 8 أهداف سجلها خلال 7 مباريات، وهو رقم جيد، لكن هناك من سجل أكثر منه.

وجاء جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على النحو التالي:

1- سباستيان هالر (أياكس أمستردام).. 11 هدفا

2- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).. 9 أهداف

3- محمد صلاح (ليفربول).. 8 أهداف

4- كريستوفر نكونكو (لايبزيج).. 7 أهداف

5- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).. 6 أهداف

5- أداما تراوري (شيريف تيراسبول).. 6 أهداف

5- رياض محرز (مانشستر سيتي).. 6 أهداف

نكونكو و تراوري ودعا المسابقة بينما استمر صلاح وهالر وليفاندوفسكي ورونالدو ومحرز في دوري الأبطال.

وتستكمل المسابقة بإياب دور الـ16 يوم الثلاثاء.

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