قبل انطلاق إياب دور الـ16.. ترتيب محمد صلاح بين هدافي دوري الأبطال
الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 14:41
كتب : FilGoal
بينما يغرد منفردا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.. يجد محمد صلاح نجم ليفربول منافسة شرسة في جدول هدافي دوري أبطال أوروبا.
ويدخل صلاح جولة إياب دور الـ16 وفي رصيده 8 أهداف سجلها خلال 7 مباريات، وهو رقم جيد، لكن هناك من سجل أكثر منه.
وجاء جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على النحو التالي:
1- سباستيان هالر (أياكس أمستردام).. 11 هدفا
2- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).. 9 أهداف
3- محمد صلاح (ليفربول).. 8 أهداف
4- كريستوفر نكونكو (لايبزيج).. 7 أهداف
5- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).. 6 أهداف
5- أداما تراوري (شيريف تيراسبول).. 6 أهداف
5- رياض محرز (مانشستر سيتي).. 6 أهداف
نكونكو و تراوري ودعا المسابقة بينما استمر صلاح وهالر وليفاندوفسكي ورونالدو ومحرز في دوري الأبطال.
وتستكمل المسابقة بإياب دور الـ16 يوم الثلاثاء.
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