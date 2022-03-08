قبل انطلاق إياب دور الـ16.. ترتيب محمد صلاح بين هدافي دوري الأبطال

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

بينما يغرد منفردا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.. يجد محمد صلاح نجم ليفربول منافسة شرسة في جدول هدافي دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويدخل صلاح جولة إياب دور الـ16 وفي رصيده 8 أهداف سجلها خلال 7 مباريات، وهو رقم جيد، لكن هناك من سجل أكثر منه.

وجاء جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على النحو التالي:

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1- سباستيان هالر (أياكس أمستردام).. 11 هدفا

2- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).. 9 أهداف

3- محمد صلاح (ليفربول).. 8 أهداف

4- كريستوفر نكونكو (لايبزيج).. 7 أهداف

5- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).. 6 أهداف

5- أداما تراوري (شيريف تيراسبول).. 6 أهداف

5- رياض محرز (مانشستر سيتي).. 6 أهداف

نكونكو و تراوري ودعا المسابقة بينما استمر صلاح وهالر وليفاندوفسكي ورونالدو ومحرز في دوري الأبطال.

وتستكمل المسابقة بإياب دور الـ16 يوم الثلاثاء.

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا
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