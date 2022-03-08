الزمالك: نسعى لزيادة عدد الجماهير ضد الوداد

شدد أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية بنادي الزمالك، أن زيادة عدد الجماهير أمام الوداد ستكون العامل الأهم في الفوز على الفريق المغربي.

وقال أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية بنادي الزمالك في تصريحاته لإذاعة ميجا اف ام: "خلال تواجدنا في المغرب لخوض مباراة الوداد المغربي حضور الجماهير كان مفعول السحر والسبب الرئيسي في الفوز على الزمالك".

وأضاف: "كان هناك اجتماع أمني وحصلنا على 5000 متفرج".

وتابع: "نطالب بزيادة عدد الجماهير لأن مباراة الوداد ستكون عنق الزجاجة".

وشدد: "نمتلك جهات أمنية محترمة ونحن بحاجة لحضور الجماهير من أجل الفوز على الوداد".

وعن دوره كرئيس للجنة الرياضية: "مرحلة التجديد للاعبين هي الشغل الشاغل ونراجع جميع العقود من أجل منحها للمجلس".

وعن الشئون القانونية الخاصة بالنادي: "نسعى لحل جميع الأزمات والقضايا التي تخص النادي ونسعى لحل أزمة القيد وفي محادثات مع خالد بوطيب وحل أزمة مع محمد إبراهيم وشيكابالا، بالإضافة إلى مفاوضاتنا مع باتريس كارتيرون وتخفيض الشرط الجزائي خاصة وأننا لا نسعى لزيادة القيمة المالية والقضايا على النادي".

وأكمل: "الشغل الشاغل هو تجديد العقود الخاصة باللاعبين ونسعى لتحقيق البطولات وعودتها من جديد للنادي".

واختتم حديثه بأن عودة جوسفالدو فيريرا خطوة مهمة من المستشار مرتضي منصور لأنه من "أذكى المدربين ولدية قوة شخصية على اللاعبين ويمتلك العدل بينهم".