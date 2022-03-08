تقرير: مدرب الوداد يعاقب 4 لاعبين بالاستبعاد قبل مواجهة الزمالك

قبل أيام قليلة من مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.. قرر وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي استبعاد أربعة لاعبين من تدريب الفريق الأول.

ويستعد الوداد لملاقاة الزمالك في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وأفاد موقع البطولة المغربي أن الركراكي قرر معاقبة كل من بدر كادارين وأمين أبو الفتح وحمزة آيت علال وبديع أوك بالتدرب مع فريق الشباب.

وأوضح التقرير أن مدرب الوداد اتخذ قراره كمعاقبة لبعض العناصر على تصرفاتهم في المباريات الأخيرة، فيما أن استبعاد البعض الآخر من تدريب الفريق الأول لأسباب فنية.

ويحتل الوداد المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وبفارق 4 نقاط عن الزمالك الثالث.

بينما يتصدر بترو أتليتكو الأنجولي الترتيب برصيد 7 نقاط عقب مرور 3 جولات.

فيما يتواجد ساجرادا الأنجولي في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.