"في القاهرة".. نائب رئيس المريخ يكشف لـ في الجول كواليس الانقسام بشأن مكان مباراة الأهلي

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 13:51

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - المريخ - هدف محمد شريف الثاني

كشف عادل أبو جريشة نائب رئيس المريخ السوداني، كواليس الانقسام في مجلس النادي حول مكان إقامة مواجهة الفريق ضد الأهلي.

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com: "حازم مصطفى رئيس النادي، تواصل رسميا مع أحمد سالم مدير بطولة دوري أبطال إفريقيا، لإقامة المباراة في القاهرة، وأرسلنا خطابا لـ كاف بهذه الرغبة".

وكشف أبو جريشة: "بعض أعضاء المجلس، أقاموا مؤتمرا في السودان منذ ساعات أعلنوا فيه رغبتهم إقامة المباراة في السودان. لكن رئيس النادي لا يعترف بكلامهم لأنه دون موافقته. المباراة ستقام في القاهرة".

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خطاب المريخ إلى الاتحادين السوداني والإفريقي لكرة القدم (كاف)

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ماذا حدث؟

رغم تأكيد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ على إقامة المباراة في القاهرة، كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن وصول خطاب من الاتحاد السوداني لكرة القدم، بعكس ذلك التأكيد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الاتحاد السوداني خاطبنا لنقل مباراة المريخ ضد الأهلي".

وكشف "ولكن بعد ذلك تواصل معنا حازم مصطفى رئيس نادي المريخ مطالبا إيانا بعدم اتخاذ قرار النقل حتى يتواصل مع مجلس إدارته والاتحاد السوداني".

وأتم "من المنتظر اتخاذ القرار بشأن المباراة مساء اليوم الثلاثاء".

وفي وقت سابق أعاد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني التأكيد على إقامة مباراة فريقه ضد الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في مصر، وليس السودان.

وقال مصطفى لـ FilGoal.com: "ما يقال حول نقل المباراة أحاديث فارغة لا أساس لها من الصحة".

وشدد "المريخ لا يخلف وعده، ولا كلمته، وعلاقتنا بالأهلي ومحمود الخطيب أسمى وأهم".

ومن جانبه، أكد عادل أبو جريشة المشرف العام على الكرة في نفس النادي أنه "لا نية لنقل المباراة، ولم نتقدم بأي طلب، والمباراة في القاهرة".

وحقق الأهلي حامل اللقب انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ضد المريخ 3-2، ووارتقى للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى مبتعدا بثلاث نقاط عن المتصدر ماميلودي صنداونز، قبل مواجهة الفريق الجنوب إفريقي خارج الديار يوم السبت المقبل.

وفي الجمعة التي تلي مباراة صنداونز، يستضيف المريخ الأهلي على استاد السلام بسبب عدم اعتماد كاف لملعب الفريق السوداني حتى الآن.

المريخ الأهلي في إفريقيا
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