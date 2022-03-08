متفوقا على محمد صلاح.. لويس دياز يحصد جائزة أجمل هدف لليفربول في فبراير

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 13:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول نورويتش

لم ينجح النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في التتويج بجائزة أجمل هدف لفريقه في شهر فبراير المنصرم، لصالح لويس دياز الوافد الجديد.

لويز دياز

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

الهدف الرائع الذي سجله صلاح في مباراة نورويتش سيتي تواجد ضمن اختيارات الأفضل في الشهر الماضي، واحتل المركز الثاني في تصويت الجماهير.

فيما توج الكولومبي لويس دياز بالجائزة بفضل هدفه في المباراة نفسها، إثر تمريرة متقنة من القائد جوردن هندرسون.

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قائد منتخب مصر سجل هدفه بعدما استغل تمريرة الحارس أليسون بيكر وراوغ حارس ودفاع الكناري قبل أن يسدد الكرة في المرمى بقدمه اليمنى.

وجاء الهدف الأكروباتي الذي سجله ساديو ماني أمام نورويتش في المركز الثالث.

شاهد أفضل 5 أهداف لليفربول خلال شهر فبراير الماضي.

وكان صلاح قد حصد الجائزة عن شهر يناير بهدفه في شباك تشيلسي.

وذلك بعدما حصدها في أكتوبر الماضي بهدفه المدهش أمام مانشستر سيتي.

الدولي المصري سجل 27 هدفا هذا الموسم بقميص ليفربول، 19 في الدوري الإنجليزي و8 في دوري الأبطال.

ويستعد ليفربول لملاقاة إنتر ميلان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 236 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 152 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.

محمد صلاح لويس دياز ليفربول
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