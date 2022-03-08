متفوقا على محمد صلاح.. لويس دياز يحصد جائزة أجمل هدف لليفربول في فبراير

لم ينجح النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في التتويج بجائزة أجمل هدف لفريقه في شهر فبراير المنصرم، لصالح لويس دياز الوافد الجديد.

الهدف الرائع الذي سجله صلاح في مباراة نورويتش سيتي تواجد ضمن اختيارات الأفضل في الشهر الماضي، واحتل المركز الثاني في تصويت الجماهير.

فيما توج الكولومبي لويس دياز بالجائزة بفضل هدفه في المباراة نفسها، إثر تمريرة متقنة من القائد جوردن هندرسون.

قائد منتخب مصر سجل هدفه بعدما استغل تمريرة الحارس أليسون بيكر وراوغ حارس ودفاع الكناري قبل أن يسدد الكرة في المرمى بقدمه اليمنى.

وجاء الهدف الأكروباتي الذي سجله ساديو ماني أمام نورويتش في المركز الثالث.

شاهد أفضل 5 أهداف لليفربول خلال شهر فبراير الماضي.

A special team move finished off in style 😍 Luis Diaz’s first goal for the Reds has won Goal of the Month for February 👏 pic.twitter.com/iM9LoqoE0N — Liverpool FC (@LFC) March 8, 2022

وكان صلاح قد حصد الجائزة عن شهر يناير بهدفه في شباك تشيلسي.

وذلك بعدما حصدها في أكتوبر الماضي بهدفه المدهش أمام مانشستر سيتي.

الدولي المصري سجل 27 هدفا هذا الموسم بقميص ليفربول، 19 في الدوري الإنجليزي و8 في دوري الأبطال.

ويستعد ليفربول لملاقاة إنتر ميلان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 236 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 152 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.