الشابي يخلف لومير في قيادة النجم الساحلي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي يوم الثلاثاء تعيين لسعد الشابي كمدير فني للفريق خلفا للفرنسي روجيه لومير.

ورحل المدرب الفرنسي البالغ من العمر 80 عاما عن تدريب النجم يوم الأحد، وذلك بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وأفاد النادي في بيان: "تعلن إدارة النجم الساحلي عن تعيين لسعد جردة الشابي كمدير فني للفريق".

وأضاف البيان "سينطلق عمل الشابي بداية من تدريب يوم الثلاثاء 8 مارس".

ويقود الشابي الفريق التونسي في مباراته القادمة ضد الاتحاد المنستيري.

وتولى لومير قيادة النجم الساحلي 3 مرات، الأولى بين 2013 و2014، والثانية بين 2018 و2019، والثالثة في عام 2021 والتي انتهت يوم الأحد.

وقال النجم الساحلي في بيانه: "أعرب السيد روجيه لومير عن رغبته في الانسحاب من تدريب الفريق الأول للنجم الرياضي الساحلي وفي التوصل إلى صيغة توافقية لفسخ العلاقة التعاقدية التي تجمع الطرفين".

وأضاف "وعلى الرغم من محاولاتها المتعددة والحثيثة لاقناعه بمواصلة التجربة إلى آخر الموسم فإن الهيئة المديرة عبرت له في آخر الأمر عن تفهمها لرغبته".

واختتم البيان "تتوجه له الإدارة بالشكر والامتنان على العمل الكبير الذي قام به وتعتبره دوما أحد المدربين التاريخيين الذين تركوا بصمة لن تنمحي في تاريخ النجم الرياضي الساحلي".

كما سبق له تدريب الترجي التونسي بين 1983 و1984، وأبرز محطاته الإفريقية كانت قيادة منتخب تونس منذ عام 2002 وحتى 2008، وفي تلك الفترة حقق لقب كأس أمم إفريقيا الوحيد في تاريخ تونس.

أيضا تولى لومير قيادة منتخب المغرب في الفترة بين 2008 و2009.

يذكر أنه فاز بكأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا كمدرب مساعد، بينما تولى قيادة منتخب فرنسا بين عامي 1998 و2002، حيث حقق معه لقب يورو 2000.