هل يهزم موسيماني بيراميدز لأول مرة؟ أم يتفوق جلال على الأهلي بعد غياب 7 سنوات؟

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 12:56

كتب : نادر عيد

الأهلي - بيراميدز

هل يهزم موسيماني بيراميدز لأول مرة؟ أم يتفوق جلال على الأهلي بعد غياب 7 سنوات؟

لقاء مرتقب مساء الثلاثاء على ملعب السلام.

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الأهلي بيراميدز موسيماني إيهاب جلال
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