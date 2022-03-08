مصدر من كاف لـ في الجول: الاتحاد السوداني خاطبنا لنقل مباراة المريخ والأهلي من القاهرة

رغم تأكيد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ على إقامة المباراة في القاهرة، كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن وصول خطاب من الاتحاد السوداني لكرة القدم، بعكس ذلك التأكيد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الاتحاد السوداني خاطبنا لنقل مباراة المريخ ضد الأهلي".

وكشف "ولكن بعد ذلك تواصل معنا حازم مصطفى رئيس نادي المريخ مطالبا إيانا بعدم اتخاذ قرار النقل حتى يتواصل مع مجلس إدارته والاتحاد السوداني".

وأتم "من المنتظر اتخاذ القرار بشأن المباراة مساء اليوم الثلاثاء".

وفي وقت سابق أعاد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني التأكيد على إقامة مباراة فريقه ضد الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في مصر، وليس السودان.

وقال مصطفى لـ FilGoal.com: "ما يقال حول نقل المباراة أحاديث فارغة لا أساس لها من الصحة".

وشدد "المريخ لا يخلف وعده، ولا كلمته، وعلاقتنا بالأهلي ومحمود الخطيب أسمى وأهم".

ومن جانبه، أكد عادل أبو جريشة المشرف العام على الكرة في نفس النادي أنه "لا نية لنقل المباراة، ولم نتقدم بأي طلب، والمباراة في القاهرة".

وحقق الأهلي حامل اللقب انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ضد المريخ 3-2، ووارتقى للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى مبتعدا بثلاث نقاط عن المتصدر ماميلودي صنداونز، قبل مواجهة الفريق الجنوب إفريقي خارج الديار يوم السبت المقبل.

وفي الجمعة التي تلي مباراة صنداونز، يستضيف المريخ الأهلي على استاد السلام بسبب عدم اعتماد كاف لملعب الفريق السوداني حتى الآن