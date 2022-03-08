المريخ لـ في الجول: نقل مباراة الأهلي لـ السودان؟ أحاديث فارغة.. علاقتنا بـ الأهلي أهم

أعاد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني التأكيد على إقامة مباراة فريقه ضد الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في مصر، وليس السودان.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن المباراة قد تم نقلها للسودان.

وقال مصطفى لـ FilGoal.com: "ما يقال حول نقل المباراة أحاديث فارغة لا أساس لها من الصحة".

وشدد "المريخ لا يخلف وعده، ولا كلمته، وعلاقتنا بالأهلي ومحمود الخطيب أسمى وأهم".

ومن جانبه، أكد عادل أبو جريشة المشرف العام على الكرة في نفس النادي أنه "لا نية لنقل المباراة، ولم نتقدم بأي طلب، والمباراة في القاهرة".

ويأتي حديث المسؤولين، رغم تأكيد مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على إرسال الاتحاد السوداني لخطاب لنقل المباراة. (طالع التفاصيل)

وحقق الأهلي حامل اللقب انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ضد المريخ 3-2، ووارتقى للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى مبتعدا بثلاث نقاط عن المتصدر ماميلودي صنداونز، قبل مواجهة الفريق الجنوب إفريقي خارج الديار يوم السبت المقبل.

وفي الجمعة التي تلي مباراة صنداونز، يستضيف المريخ الأهلي على استاد السلام بسبب عدم اعتماد كاف لملعب الفريق السوداني