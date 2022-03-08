المريخ لـ في الجول: نقل مباراة الأهلي لـ السودان؟ أحاديث فارغة.. علاقتنا بـ الأهلي أهم

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 12:03

كتب : محمد عبد العظيم

هدف فوز الأهلي على المريخ السوداني

أعاد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني التأكيد على إقامة مباراة فريقه ضد الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في مصر، وليس السودان.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن المباراة قد تم نقلها للسودان.

وقال مصطفى لـ FilGoal.com: "ما يقال حول نقل المباراة أحاديث فارغة لا أساس لها من الصحة".

أخبار متعلقة
المريخ: لم نستحق الخسارة.. التحكيم رجح كفة الأهلي المريخ وكاف يوضحان لـ في الجول.. هل تُنقل مباراة الأهلي من القاهرة محمد شريف: صعبنا لقاء المريخ على أنفسنا

وشدد "المريخ لا يخلف وعده، ولا كلمته، وعلاقتنا بالأهلي ومحمود الخطيب أسمى وأهم".

ومن جانبه، أكد عادل أبو جريشة المشرف العام على الكرة في نفس النادي أنه "لا نية لنقل المباراة، ولم نتقدم بأي طلب، والمباراة في القاهرة".

ويأتي حديث المسؤولين، رغم تأكيد مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على إرسال الاتحاد السوداني لخطاب لنقل المباراة. (طالع التفاصيل)

وحقق الأهلي حامل اللقب انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ضد المريخ 3-2، ووارتقى للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى مبتعدا بثلاث نقاط عن المتصدر ماميلودي صنداونز، قبل مواجهة الفريق الجنوب إفريقي خارج الديار يوم السبت المقبل.

وفي الجمعة التي تلي مباراة صنداونز، يستضيف المريخ الأهلي على استاد السلام بسبب عدم اعتماد كاف لملعب الفريق السوداني

المريخ الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: الاتحاد السوداني خاطبنا لنقل مباراة المريخ والأهلي من القاهرة مرتضى: لا يمكنني الاستمرار في هذا المناخ.. لن أذهب إلى نادي الزمالك بعد مباراة الوداد دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع الوداد.. القنوات الناقلة بطل كأس العالم واليورو وصانع مجد تونس.. النجم الساحلي يعلن رحيل مدربه لاعب الوداد: علينا بذل مجهودات مضاعفة لو أردنا الفوز على الزمالك في مصر المريخ: لم نستحق الخسارة.. التحكيم رجح كفة الأهلي المريخ وكاف يوضحان لـ في الجول.. هل تُنقل مباراة الأهلي من القاهرة مدرب الوداد: سنسافر إلى مصر من أجل تحقيق الفوز على الزمالك
أخر الأخبار
قائد ليفربول يتغزل في محمد صلاح 8 دقيقة | المحترفون
مصدر من كاف لـ في الجول: الاتحاد السوداني خاطبنا لنقل مباراة المريخ والأهلي من القاهرة 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
هكذا ظهر محمد صلاح في مبارياته ضد إنتر 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماذا حدث في 6 مواجهات بين موسيماني ولاكاي.. وهل سجل الأخير ضد مدرب الأهلي 43 دقيقة | تقرير في الجول
المريخ لـ في الجول: نقل مباراة الأهلي لـ السودان؟ أحاديث فارغة.. علاقتنا بـ الأهلي أهم 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رغم الإصابة.. مبابي في قائمة باريس أمام ريال مدريد 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بيرسي تاو ولاكاي ضمن قائمة جنوب إفريقيا الأولية لمواجهة فرنسا 59 دقيقة | إفريقيا
مدافع إنتر: الخوف أمام محمد صلاح وماني؟ واجهت رونالدو وبنزيمة من قبل ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز