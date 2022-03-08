بيرسي تاو ولاكاي ضمن قائمة جنوب إفريقيا الأولية لمواجهة فرنسا

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 11:50

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا - ناميبيا

أعلن البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، عن قائمته الأولية لمواجهة غينيا وفرنسا وديا في التوقف الدولي المقبل.

وضمت القائمة، بيرسي تاو جناح الأهلي، وفاجري لاكاي مهاجم بيراميدز.

ويواجه بافانا بافانا منتخب غينيا يوم 25 مارس في بلجيكا، وفرنسا يوم 29 مارس في مدينة ليل.

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي المتوقع – ثلاثي في وسط الملعب.. وموقف بيرسي تاو ضد بيراميدز تشكيل الأهلي - بيرسي تاو يقود الهجوم أمام المريخ.. وحمدي على مقاعد البدلاء قائمة الأهلي - تاو وحسام حسن أمام المريخ.. واستمرار غياب ياسر إبراهيم وأيمن أشرف

وضمت القائمة أيضا خمسة لاعبين من صنداونز، منافس الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة وجود المدافع ريفالدو كوتزي، وزميله رانشاين دي روك، ولاعبا الوسط كوليسو موداو وتيبوهو موكوينا، والظهير كايل لاكاي.

ولم يتأهل منتخب جنوب إفريقيا للدور النهائي من تصفيات كأس العالم، بعد أن حل وصيفا لمنافسه الغاني في دور المجموعات.

جنوب إفريقيا بيرسي تاو فاجري لاكاي
نرشح لكم
تحديد موعد وصول الوداد إلى مصر لملاقاة الزمالك كاف يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك والوداد الهلال يخاطب كاف لرفضه إقامة مباراة المريخ والأهلي على ملعبه في السودان فيريرا يبدأ مهام عمله في الزمالك ويقود مران الفريق الزمالك: نسعى لزيادة عدد الجماهير ضد الوداد "في القاهرة".. نائب رئيس المريخ يكشف لـ في الجول كواليس الانقسام بشأن مكان مباراة الأهلي الشابي يخلف لومير في قيادة النجم الساحلي مصدر من كاف لـ في الجول: الاتحاد السوداني خاطبنا لنقل مباراة المريخ والأهلي من القاهرة
أخر الأخبار
مباشر دوري الأبطال - ليفربول ضد إنتر.. وبايرن ميونيخ يستضيف سالزبورج 58 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
فيفا يعلن تأهل بولندا لنهائي ملحق تصفيات كأس العالم.. وتأجيل مواجهة أوكرانيا ضد اسكتلندا 10 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تقارير فرنسية: الخليفي يواجه عقوبة السجن 28 شهرا بسبب كأس العالم 19 دقيقة | الدوري الفرنسي
مؤتمر نيمار: لن ندافع أمام ريال مدريد.. وغياب كاسيميرو أفضلية لنا 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر بوكيتينو: مبابي سيلعب ضد ريال مدريد.. وهذا ما علينا القيام به للفوز 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - عودة نوير وخماسي في هجوم بايرن ميونيخ.. وسالزبورج دون تغيير 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - تأهل الاتحاد وطلائع الجيش لنصف نهائي كأس مصر.. ومواجهة بين الأهلي والزمالك 43 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل دوري الأبطال - صلاح يقود ليفربول بجوار ماني.. وسانشيز يجاور لاوتارو في هجوم إنتر 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل