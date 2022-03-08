لامبارد بعد خماسية توتنام: لعبنا كفريق اعتاد على الخسارة خارج أرضه

دي بروين يدافع عن مانشستر يونايتد: لماذا يُقال إنهم استسلموا ضدنا؟

مواجهات ليفربول وسيتي وتشيلسي.. تعرف على مواعيد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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حوار مطول - أوين يتحدث عن فرص محمد صلاح في الكرة الذهبية وإمكانية الرحيل من ليفربول