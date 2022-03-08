لامبارد بعد خماسية توتنام: لعبنا كفريق اعتاد على الخسارة خارج أرضه

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 11:31

كتب : FilGoal

لامبارد

توتنام إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
دي بروين يدافع عن مانشستر يونايتد: لماذا يُقال إنهم استسلموا ضدنا؟ توتنام يكتسح إيفرتون بخماسية.. وكين يجتاز رقم هنري مواجهات ليفربول وسيتي وتشيلسي.. تعرف على مواعيد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ترشح محمد صلاح لجائزة رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري خلال فبراير كلوب يوضح سبب استبدال محمد صلاح ضد وست هام روبرتسون: سنواصل مطاردة سيتي ونقاتل حتى النهاية حوار مطول - أوين يتحدث عن فرص محمد صلاح في الكرة الذهبية وإمكانية الرحيل من ليفربول رومانو: أزمة في مستقبل راشفورد مع مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
رغم الإصابة.. مبابي في قائمة باريس أمام ريال مدريد 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بيرسي تاو ولاكاي ضمن قائمة جنوب إفريقيا الأولية لمواجهة فرنسا 7 دقيقة | إفريقيا
مدافع إنتر: الخوف أمام محمد صلاح وماني؟ واجهت رونالدو وبنزيمة من قبل 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لامبارد بعد خماسية توتنام: لعبنا كفريق اعتاد على الخسارة خارج أرضه 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بيراميدز المتوقع – إيهاب جلال يتسلح بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
دي بروين يدافع عن مانشستر يونايتد: لماذا يُقال إنهم استسلموا ضدنا؟ 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي المتوقع – ثلاثي في وسط الملعب.. وموقف بيرسي تاو ضد بيراميدز 53 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: قرعة الدوري ظلمتنا.. نلعب ضد الفريق القادم من مواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز