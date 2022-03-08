مواعيد مباريات اليوم 8 مارس 2022.. لقاء مرتقب بين الأهلي وبيراميدز وإنتر ضيف ليفربول

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 10:23

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يلعب الأهلي اليوم الثلاثاء ضد بيراميدز في الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز (8 مساء - أون تايم سبورتس 1).

ويستضيف سيراميكا كليوباترا فريق سموحة (5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2).

وفي دوري أبطال أوروبا يستضيف بايرن ميونيخ فريق سالزبورج (10 مساء - beIN Premium 2).

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ويحل إنتر ميلان ضيفا على ليفربول (10 مساء - beIN Premium 1).

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الأهلي بيراميدز ليفربول إنتر ميلان
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