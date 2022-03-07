نبيه: لا أعرف سبب التراجع أمام الجونة.. وهذا موقف طارق حامد من لقاء الوداد

شدد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك والذي قاد الفريق بشكل مؤقت خلال مباراة الجونة، سبب تراجع اللاعبين بعد تسجيل الهدف الثاني في المباراة.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وفاز الزمالك على الجونة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي: "الفريق تراجع بعدما سجل هدفين أمام الجونة بدون تعليمات من الجهاز الفني ولا أعرف سبب ذلك، ولكني أعتقد أنه بدافع الحفاظ على التقدم قبل نهاية الشوط الأول".

وأضاف "هدف الجونة أعاده للمباراة من جديد خلال الشوط الثاني".

وأكمل "لم نظهر في الشوط الثاني مثلما ظهرنا في الشوط الأول، ولكن إصرار ورغبة اللاعبين في الخروج بالفوز مهمة للغاية والانتصار في الوقت القاتل على فيوتشر منحنا دفعة قوية أمام الجونة".

وواصل "يجب أن تشعر الجماهير بالاطمئنان خلال مباراة الوداد، وحتى إذا لم يحالفنا التوفيق فالكل سيقاتل من أجل تحقيق الفوز ولدينا الدافع للعودة للمنافسة مرة أخرى في بطولة إفريقيا".

واستمر في تصريحاته "عندما ترى أن غياب طارق حامد له تأثيرا كبيرا على الفريق، يجب كمدرب أن تجد البديل له وفي هذا الحالة ظهر محمد أشرف روقا".

وعن فرصة مشاركة طارق حامد أمام الوداد قال: "بنسبة كبيرة طارق حامد سيغيب عن مباراة الوداد، وهو أكد لنا أنه لا يشعر بالجاهزية الكاملة للمشاركة في اللقاء بعدما تدرب مرتين مع الفريق".

وأردف "حمزة المثلوثي قدم أداء مميز وقوي للغاية أمام الجونة خاصة في النواحي الدفاعية، وننتظر منه العودة للتألق في الهجوم أيضا".

وأوضح "المداورة بين اللاعبين ستحدث سواء من برغبة الجهاز الفني أو لا، لأن الموسم لا يزال طويلا وستحدث إصابات وغيابات تجبر المدرب على التغيير".

وأتم تصريحاته "ذكرنا إمام عاشور قبل أيام أنه لم يسجل أي أهداف مع الفريق منذ فترة طويلة، وهذا الأمر كان حافزا له ليسجل أمام الجونة".