الزمالك يستقبل فيريرا بثنائية في شباك الجونة

تغلب الزمالك على فريق الجونة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري على استاد القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع الأهلي وللأخير مباراتين أقل، بينما تجمد رصيد الجونة عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحضر جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك اللقاء فور وصوله من مطار القاهرة اليوم الإثنين.

وافتتح إمام عاشور التسجيل للزمالك قبل أن يعزز أحمد سيد زيزو التقدم بهدف ثاني، وسجل عمرو السعداوي هدف الجونة الوحيد.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا من الفريقين وباغت الزمالك دفاعات الجونة في الدقيقة الأولى ولكن مرت بسلام على الضيوف.

وغالطت كرة عرضية، محمد أبو جبل الذي حولها إلى ركنية في الدقيقة الثالثة وشتتها دفاع الزمالك إلى ركنية جديدة.

وحول أشرف بنشرقي تمريرة أحمد سيد زيزو إلى هدف رائع في الدقيقة الثامنة بتسديدة أرضية على يسار إسلام طارق، وألغى إبراهيم نور الدين الهدف بسبب التسلل.

وواصل الزمالك هجومه على مرمى الجونة وحول عمر السعيد عرضية زيزو إلى تسديدة أرضية في الدقيقة 11 ولكن تصدى لها إسلام طارق.

وسدد بنشرقي في الدقيقة 14 تسديدة قوية ارتطمت بدفاع الجونة وتحولت إلى ركلة ركنية.

واستقبل أشرف بنشرقي الكرة على حدود منطقة جزاء الجونة ومررها إلى الخلف لإمام عاشور في الدقيقة 16 الذي سددها أرضية رائعة ليسجل هدف الزمالك الأول.

وبعد هدف الزمالك الأول بدقيقة واحدة استلم زيزو تمريرة بينية رائعة من بنشرقي وسددها أعلى إسلام طارق داخل شباك الجونة ليعزز تقدم الأبيض.

وهدأ اللقاء بعد هدف الزمالك الثاني مع محاولات من الجونة لتقليص الفارق ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى أبو جبل.

وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول احتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للجونة في الدقيقة 47 بعد سقوط عمرو طارق داخل منطقة الجزاء من الالتحام مع محمود علاء.

ونجح عمرو السعداوي في تسجيل هدف تقليص الفارق للجونة في الدقيقة 49 من ركلة الجزاء بكرة أرضية على يسار أبو جبل.

ودفع رضا شحاتة المدير الفني للجونة بكريم طارق مع بداية الشوط الثاني بدلا من دانيال إيدي.

وباغت كريم طارق دفاعات الزمالك في الدقيقة 55 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن بعيدة أعلى مرمى أبو جبل.

ومر زيزو في الدقيقة 69 من عمر طارق مدافع الجونة من الجانب الأيمن لفريق الزمالك وسدد تسديدة قوية ولكن حولها إسلام طارق إلى ركنية.

ودفع أسامة نبيه بسيف الدين الجزيري بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 70 لتدعيم هجوم الزمالك.

وشارك خالد قمر بدلا من أرنو راندريانانتيناينا لتدعيم هجوم الجونة في الدقيقة 74.

وباغت محمود الشبراوي دفاع الزمالك في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لأبو جبل.

ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع الأهلي وللأخير مباراتين أقل، بينما تجمد رصيد الجونة عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في الدوري يوم 6 من شهر أبريل المقبل أمام بيراميدز، بينما يستضيف الجونة فريق المقاولون العرب مساء الأربعاء 16 من مارس.