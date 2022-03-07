دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع الوداد.. القنوات الناقلة

الإثنين، 07 مارس 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام الجونة

يستعد الزمالك لمواجهة الوداد المغربي في مباراة حاسمة بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك مع الوداد في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

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وتلعب المباراة يوم الجمعة 11 مارس الجاري.

ويقام اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء.

ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويتواجد الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين على الزمالك وساجرادا وخسارة أمام بترو أتليتكو.

على الجانب الآخر، يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا وخسارة أمام الوداد.

كيف يصعد الزمالك لربع النهائي؟

ويستعرض معكم FilGoal.com سيناريوهات مجموعة الزمالك، وكيف يمكن أن يتأهل الفريق الأبيض.

التأهل في الصدارة

سيعود الزمالك لمواجهة الوداد في الجولة الرابعة على استاد القاهرة، وأول طريقة لتأهل الأبيض لدور الـ8 في البطولة هي تحقيق الفوز في الثلاث مباريات المتبقية.

وقتها سيصل الزمالك إلى النقطة 11، وهنا يحتاج لشرطين:

الأول هو خسارة بترو أتلتيكو أمام الوداد في المغرب، ليصبح أقصى عدد ممكن من النقاط لبترو أتلتيكو هو 10 إذا فاز على ساجرادا.

أما الثاني فيخص الوداد، حيث يجب أن يفوز على بترو أتلتيكو ثم يسقط في أنجولا ضد ساجرادا سواء بالتعادل أو الخسارة، ليصبح أكبر عدد من النقاط ممكن أن يصل له هو 10 أيضا، وبالتالي يظل خلف الزمالك الذي سيصل في هذه الحالة إلى 11 نقطة.

صدارة الزمالك ممكنة أيضا في حالة تعادل بترو أتلتيكو والوداد، حتى إذا انتصر الفريقان على ساجرادا، حيث يصبح الحد الأقصى للوداد هو 10 نقاط، والحد الأقصى لبترو هو 11 نقطة بالتساوي مع الزمالك.

وهنا يتصدر الأبيض بفارق المواجهات المباشرة، فكما ذكرنا كل شيء هنا يتوقف على فوز الزمالك بجميع مبارياته المقبلة.

التأهل في المركز الثاني

يحتاج أيضا الزمالك في هذه الحالة إلى الفوز على الوداد وبترو أتلتيكو وساجرادا ليصل إلى النقطة 11.

ولكن في حالة فوز الوداد على بترو أتلتيكو وساجرادا سيصل للنقطة رقم 12 ويتأهل في الصدارة.

يتحقق ذلك بشرط هو خسارة بترو أتلتيكو من الزمالك والوداد، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط في حالة فوزه على ساجرادا فقط.

وصافة الزمالك ممكنة أيضا وراء بترو أتلتيكو، ولكنها تشترط خسارة الوداد أمام بترو أتلتيكو والزمالك بطبيعة الحال، ليصبح أقصى عدد ممكن من النقاط للفريق المغربي هو 9.

الاحتمال الأكثر تعقيدا

إذا لم ينجح الزمالك في الفوز بالمباريات الثلاث، تصبح الأمور أكثر تعقيدا، ولكنها تظل ممكنة إذا فاز بمباراتين وتعادل في واحدة، ليصبح مجموع نقاطه 9.

في هذه الحالة لا مفر من الفوز على الوداد تحديدا في المباراة التالية وبفارق أفضل من فارق خسارته في المغرب (3-1)، ثم التعادل مع بترو أتلتيكو والفوز على ساجرادا.

التأهل بهذه الصورة في المركز الثاني ينتظر شرطا رئيسيا، وهو أن يخسر الوداد أمام بترو أتلتيكو، أو يتعادل في مباراتيه مع بترو وساجرادا، المهم ألا يحصد أكثر من 3 نقاط في آخر مباراتين.

في هذه الحالة لن يتخطى رصيد الوداد 9 نقاط، وهنا يتأهل الزمالك بأفضلية المواجهات المباشرة.

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