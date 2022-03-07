عبد المسيح مشرف عام على فريق الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي، تعيين محسن عبد المسيح في منصب المستشار الرياضي لرئيس مجلس الإدارة ومشرفا عاما علي الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين.

وجاء قرار مجلس الإسماعيلي هذا القرار في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها محسن عبد المسيح علي الصعيد الكروي والقدرات التي يمتلكها في وضع خطط قصيرة وطويلة المدي للمساهمة بشكل أكبر في توفير الأجواء المناسبة للقطاع الكروي داخل النادي وهو ما سينعكس علي نتائج الفريق بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.

وسبق لعبد المسيح ”أن تقلد العديد من المناصب داخل النادي الإسماعيلي منها عضوًا لمجلس الإدارة خلال فترة الدكتور رأفت عبد العظيم ومديرا للكرة فى أكثر من مناسبة.

وتعادل الإسماعيلي مع فاركو في مباراته الأخيرة ضمن مباريات الأسبوع 12 من الدوري المصري.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الأخير للدوري برصيد 5 نقاط من 12 مباراة.