مواجهات ليفربول وسيتي وتشيلسي.. تعرف على مواعيد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الإثنين، 07 مارس 2022 - 19:43

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو ليفربول بهدف ماني في وست هام

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد، والتي ستقام في يومي 19 و20 مارس.

المباراة الأولى ستكون بين ميدلسبره وتشيلسي يوم السبت 19 مارس، في الساعة 7:15 مساء بتوقيت القاهرة.

بقية المباريات ستقام يوم الأحد 20 مارس، وهي المواعيد الأخيرة قبل التوقف الدولي، وسيتم توزيعهم على مدار اليوم.

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بالتالي تقام مباراة كريستال بالاس وإيفرتون في الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

ثم تقام مباراة ساوثامبتون ومانشستر سيتي في الخامسة مساء.

وأخيرا تقام مباراة الفائز من نوتنجهام فورست وهدرسفيلد ضد ليفربول في الثامنة مساء.

ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي تشيلسي مانشستر سيتي
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