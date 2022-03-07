الأهلي: راحة إضافية لـ بدر بانون لمدة شهر ونصف

الإثنين، 07 مارس 2022 - 18:02

كتب : حسام نور الدين

بدر بانون مع الأهلي أمام البنك الأهلي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي عن تطورات حالة بدر بانون مدافع الفريق.

بدر بانون

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أبو عبلة في تصريحات عبر موقع الأهلي الرسمي: "‏الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها بدر بانون مدافع الفريق، أكدت حاجته لفترة ‏راحة تصل إلى شهر ونصف الشهر، بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع ‏منتخب المغرب خلال بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا بالكاميرون".

وأضاف "ويخضع بدر بانون لفحص طبي جديد خلال الأيام المقبلة، لتقييم حالته من جديد، وذلك في ‏ضوء المتابعة الطبية لحالة اللاعب".

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وكشف FilGoal.com عن مدة غياب بدر بانون. (طالع التفاصيل)

وأصيب المدافع المغربي بدر بانون بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021.

ما تسبب له في مضاعفات والتهابات في عضلة القلب والذي يحتاج لفترة راحة سلبية طويلة قبل العودة مرة أخرى للتدريبات.

وشارك بدر بانون آخر مرة مع الأهلي مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي.

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