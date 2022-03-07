في الجول يكشف – مدة غياب بدر بانون عن الأهلي
الإثنين، 07 مارس 2022 - 14:59
كتب : أحمد الخولي
قرر الجهاز الطبي للأهلي، مد راحة مدافع الفريق بدر بانون لمدة تتراوح بين شهر ونصف، وشهرين.
وعلم FilGoal.com أن رغم خروج نتائج فحوصات اللاعب بشكل مطمئن، ولكن قرار استمرار الراحة يأتي بسبب الرغبة في زيادة الاطمئنان وتجنب المضاعفات.
ويستمر خضوع اللاعب لمتابعة دقيقة تشمل أشعات ورسم قلب، للتأكد من زوال الالتهابات في القلب، مع استمرار العرض على أطباء متخصصين سواء في مصر أو خارجها.
وأصيب بانون بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021، ما تسبب له في مضاعفات والتهابات في عضلة القلب والذي يحتاج لفترة راحة سلبية طويلة قبل العودة مرة أخرى للتدريبات.
وشارك بدر بانون آخر مرة مع الأهلي مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي.
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