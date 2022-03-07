في الجول يكشف – مدة غياب بدر بانون عن الأهلي

الإثنين، 07 مارس 2022 - 14:59

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سموحة

قرر الجهاز الطبي للأهلي، مد راحة مدافع الفريق بدر بانون لمدة تتراوح بين شهر ونصف، وشهرين.

بدر بانون

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن رغم خروج نتائج فحوصات اللاعب بشكل مطمئن، ولكن قرار استمرار الراحة يأتي بسبب الرغبة في زيادة الاطمئنان وتجنب المضاعفات.

ويستمر خضوع اللاعب لمتابعة دقيقة تشمل أشعات ورسم قلب، للتأكد من زوال الالتهابات في القلب، مع استمرار العرض على أطباء متخصصين سواء في مصر أو خارجها.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - الأهلي ينتظر نتائج فحوصات بانون لتحديد موقفه من التدريبات خبر في الجول - فحوصات إضافية لـ بانون وكوكا.. وإعلان النتائج الأحد المقبل كأس العالم للأندية – بانون: هذا سبب تواجدي في الإمارات.. وأشكر الجماهير

وأصيب بانون بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021، ما تسبب له في مضاعفات والتهابات في عضلة القلب والذي يحتاج لفترة راحة سلبية طويلة قبل العودة مرة أخرى للتدريبات.

وشارك بدر بانون آخر مرة مع الأهلي مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي.

بدر بانون الأهلي
نرشح لكم
مباشر في الدوري - الإسماعيلي يستضيف فاركو خلفية مزدوجة من ناصر منسي تقتنص الفوز الثاني على التوالي للبنك الأهلي تشكيل في الدوري – الحلواني أساسي لـ الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي قوي لـ فاركو رئيس المصري يوجه رسالة قوية لـ أحمد الشيخ.. وموعد جاهزية استاد بورسعيد رئيس الإسماعيلي: هذه أسباب رحيل ثلاثي الفريق.. وهل يفهم لابورتا في كرة القدم؟ انتهت في الدوري - البنك الأهلي (1)-(0) مصر للمقاصة.. الفوز الثاني على التوالي تشكيل الدوري - منسي وهلال يقودان هجوم البنك الاهلي.. وخماسي في دفاع المقاصة اختبر معلوماتك.. أي هؤلاء حمى عرين الأهلي أو الزمالك؟
أخر الأخبار
هل يشارك في تصفيات المونديال؟ الزلزولي يرتدي قميص منتخب المغرب ويُعلق: قريبا 15 ثاتيه | إفريقيا
مباشر في الدوري - الإسماعيلي يستضيف فاركو 13 دقيقة | الدوري المصري
خلفية مزدوجة من ناصر منسي تقتنص الفوز الثاني على التوالي للبنك الأهلي 17 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: شكوك في لحاق مبابي بمواجهة ريال مدريد 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: رئيس الاتحاد المغربي يطير إلى لندن لمحاولة إعادة زياش للمنتخب 47 دقيقة | إفريقيا
تشكيل في الدوري – الحلواني أساسي لـ الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي قوي لـ فاركو 52 دقيقة | الدوري المصري
فابينيو: إنتر ميلان أفضل فريق إيطالي.. ويجب أن نقتل المباراة ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس المصري يوجه رسالة قوية لـ أحمد الشيخ.. وموعد جاهزية استاد بورسعيد ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز