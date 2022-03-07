هل يشارك في تصفيات المونديال؟ الزلزولي يرتدي قميص منتخب المغرب ويُعلق: قريبا

الإثنين، 07 مارس 2022 - 17:20

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي - برشلونة

نشر عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة صاحب الجنسيتين المغربية والإسبانية صورته بقميص منتخب المغرب.

وألمح الزلزولي إلى اقتراب تمثيله لمنتخب المغرب وذلك قبل أسبوعين فقط من مواجهتي الكونغو الديمقراطية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ونشر الزلزولي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة له بقميص منتخب المغرب وكتب عليها "قريبا".

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وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد حاول ضم الزلزولي في أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون لكن اللاعب استمر مع برشلونة.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يحاول إقناع الزلزولي لتمثيل منتخب إسبانيا.

وفقد الزلزولي مكانه في فريق برشلونة خلال الفترة الماضية بعد إنضمام صفقات جديدة مثل إيميريك أوباميانج وفيران توريس وأداما تراوري.

وتلعب المغرب أمام الكونغو الديمقراطية في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.

ويتأهل الفائز من المباراتين المقامتين بنظام الذهاب والإياب إلى كأس العالم في قطر.

المغرب برشلونة أمم إفريقيا عبد الصمد الزلزولي
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