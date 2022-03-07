كلوب يوضح سبب استبدال محمد صلاح ضد وست هام

الإثنين، 07 مارس 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

يورجن كلوب محمد صلاح

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سبب استبدال نجمه محمد صلاح في مباراة وست هام يونايتد الأخيرة.

وخرج صلاح قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء الذي فاز به ليفربول 1-0 ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "عادة ما أترك صلاح في الملعب لأنه يقاتل من أجل تسجيل الأهداف".

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وأضاف "صلاح جيد في الهجمات المرتدة ويدافع حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء"

وواصل "دفعت بديوجو جوتا بدلا منه لتقديم بعض النشاط، لا يوجد سبب آخر لاستبدال صلاح".

وكان قائد منتخب مصر يبحث عن هدفه الـ20 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام المطارق، وهدد المرمى في أكثر من مناسبة دون أن يسجل.

ويستعد ليفربول لملاقاة إنتر في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد.

ليفربول انتصر في لقاء الذهاب 2-0 على ملعب جيوسيبي مياتزا.

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