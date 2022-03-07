روبرتسون: سنواصل مطاردة سيتي ونقاتل حتى النهاية

الإثنين، 07 مارس 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

ليفربول مانشستر سيتي

شدد أندي روبرتسون مدافع ليفربول على أن فريقه لن يستسلم في السباق على لقب الدوري الإنجليزي أمام غريمه مانشستر سيتي.

سيتي في الصدارة بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة، وذلك قبل 10 جولات من ختام الموسم.

وقال روبرتسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "سيتي فريق رائع. هم يعرفون كيفية الفوز بالمباريات. ما زلنا في مرحلة المطاردة ونحتاج فقط إلى الاستمرار".

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وأضاف "يمكننا التركيز فقط على ما نقوم به، ويمكننا فقط الفوز بالمباريات التي نخوضها. علينا فقط الاستمرار في الدفع وإذا فعلنا ذلك، نأمل أن تسير الأمور في صالحنا".

وأكمل الاسكتلندي "نحن نطارد فريقا رائعا وقد قلت ذلك من قبل، إذا أسقطوا النقاط، فنحن بحاجة فقط لأن نكون مستعدين للاستفادة من ذلك".

وأردف "أنا متأكد من أن فريق مانشستر سيتي يفكر بالطريقة نفسها إذا أسقطنا النقاط، سيرغبون في زيادة تقدمهم أكثر".

وأتم "المنافسة بين فريقين جيدين، لقد كان الأمر كذلك طوال العامين الماضيين. سنقاتل حتى النهاية، ودعونا نرى إلى ما ستؤول إليه الأمور في مايو".

ليفربول مانشستر سيتي أندي روبرتسون
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