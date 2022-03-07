حوار مطول - أوين يتحدث عن فرص محمد صلاح في الكرة الذهبية وإمكانية الرحيل من ليفربول

الإثنين، 07 مارس 2022 - 14:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أوين

تحدث مايكل أوين مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق باستفاضة عن محمد صلاح نجم الريدز الحالي.

صلاح الذي سجل 152 هدفا في الدوري الإنجليزي يقترب من تحطيم رقم أوين الذي سجل 158 هدفا.

الإنجليزي الفائز بالكرة الذهبية عام 2001 تحدث عن فرص قائد منتخب مصر في التتويج بالجائزة.

أخبار متعلقة
تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية صلاح يسيطر وصراع قوي على الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام بعد مرور 28 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

وكشف عن وجهة نظره في إمكانية رحيل صلاح من ليفربول.

كل ما يلي على لسان أوين في حوار مطول نشرته جريدة ليفربول إيكو:

"لم أكن أعرف أن صلاح على بعد خطوات من رقم أهدافي في الدوري الإنجليزي، كنت أعلم أنه كان يقترب".

"عندما أقابل الأطفال إلى الشوارع، لم يعد يعرفني أي من هؤلاء الشباب. يقول آباؤهم (لقد كان يلعب كرة القدم)".

"أقول لهم أتعلمون أنني أحرزت أهدافا أكثر من محمد صلاح، ولا يمكن للجميع تصديق ذلك".

"بمجرد أن يعبر محمد صلاح رقمي، لن أتمكن من قول ذلك بعد الآن".

"لقد كان رائعًا في ليفربول وأصبح أفضل وأفضل وأفضل، لقد كان جزءًا من فريق رائع، كما أنه أحد أسباب كونه فريقا رائعا".

"محمد صلاح رائع للغاية، لا يمكنني التحدث عنه بدرجة كافية. إنه متفاني، لائق طوال الوقت، لديه عقلية رائعة فيما يتعلق برغبته في لعب كل مباراة".

الكرة الذهبية

"إنه يمتلك القدرة بالتأكيد على التتويج بالكرة الذهبية، ولكن كما تعلم يجب أن تكون لديك سنة رائعة".

"فزت بالكرة الذهبية عام 2001 بعدما سجلت 31 هدفا لليفربول في العام الميلادي وفزت بخمسة ألقاب. وتألقت مع منتخب إنجلترا أيضًا".

"كل شيء يجب أن يحدث في نفس العام وعليك أن تفوز بشيء ما".

"فاز ليفربول بكأس الرابطة. إذا فازوا الآن بالدوري أو بدوري الأبطال واستمر محمد صلاح في هذا المستوى، فمن المؤكد أن فرصته ستكون كبيرة للفوز بها".

"بناءً على أداء صلاح العام الماضي، كان بإمكانه الفوز بها بسهولة، لكن مع عدم فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا وعدم فوزه بالدوري الإنجليزي، أعتقد أن ذلك وقف ضده".

"أنت بحاجة إلى أن يقوم كل من الفريق بعمل جيد وأن يقوم الفرد بعمل جيد، لذا فإن الأمر قد يحدث هذا العام".

لماذا الرحيل؟

"ستكون مفاجأة بالنسبة لي إذا غادر محمد صلاح، لماذا لا يبقى؟ سيحصل على عرض رائع".

"نعم سيكون العقد الأكبر والأهم في مسيرته، خاصة عندما يكون في ذروة تألقه ومن المحتمل أن يكون هذا هو آخر عقد كبير له".

"عندما كنت في هذا الموقف قبل الانتقال إلى ريال مدريد عام 2004، كان ليفربول يحتل المركز الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، كانت هناك فرق أخرى يمكنها أن تقدم لك شيئًا مختلفا، مثل ريال مدريد أو برشلونة، لأننا لم نكن نتوج بالدوري كل عام".

"لكن إلى أين سيذهب صلاح الآن؟ لا يوجد أحد أكبر من ليفربول أو مانشستر سيتي في الوقت الحالي".

"من المؤكد أنه لن يذهب إلى أي فريق آخر في إنجلترا، كما أن برشلونة وريال مدريد ليسا في أوج قوتهما في الوقت الحالي".

"لا أستطيع أن أتخيل صلاح ينتقل إلى باريس سان جيرمان، لماذا تريد الذهاب إلى الدوري الفرنسي وأنت تتألق في الدوري الإنجليزي؟ الشيء نفسه ينطبق على ألمانيا، لا يوجد مكان آخر".

"أي لاعب في العالم حاليا يتمنى أن يأتي إلى ليفربول أو مانشستر سيتي في هذه اللحظة، وإذا كنت تلعب في صفوف أحدهما فلماذا الرحيل".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 236 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 152 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وأخيرا كأس رابطة المحترفين.

محمد صلاح مايكل أوين
نرشح لكم
رومانو: أزمة في مستقبل راشفورد مع مانشستر يونايتد بعد مرور 28 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي كونتي قبل مواجهة لاعبه السابق: لا أذكر أحدا انتقم مني إسماعيل يوسف: الزمالك يريدني رئيسا لجهاز الكرة مواعيد مباريات الإثنين 7 مارس 2022 – الزمالك ضد الجونة ومواجهات قوية في الدوري المصري أثلتيك: رونالدو سافر إلى البرتغال فور علمه بغيابه عن دربي مانشستر دي خيا حزينا: يوما ما سيعود مانشستر يونايتد إلى حيث يستحق محرز: فرضنا سيطرتنا على الشوط الثاني.. وهكذا سجلت الهدفين
أخر الأخبار
حوار مطول - أوين يتحدث عن فرص محمد صلاح في الكرة الذهبية وإمكانية الرحيل من ليفربول 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري - منسي وهلال يقودان هجوم البنك الاهلي.. وخماسي في دفاع المقاصة 23 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان صبحي والكرتي ولاكاي جاهزون لـ الأهلي 34 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: سواريز يغادر أتلتيكو مدريد.. وإنتر ميلان على رأس الوجهات المحتملة 51 دقيقة | ميركاتو
رومانو: أزمة في مستقبل راشفورد مع مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
شقيق هازارد يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك.. أي هؤلاء حمى عرين الأهلي أو الزمالك؟ ساعة | مصر
تشكيل الزمالك المتوقع – عودة ثلاثي الفريق ضد الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز