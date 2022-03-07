حوار مطول - أوين يتحدث عن فرص محمد صلاح في الكرة الذهبية وإمكانية الرحيل من ليفربول

تحدث مايكل أوين مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق باستفاضة عن محمد صلاح نجم الريدز الحالي.

صلاح الذي سجل 152 هدفا في الدوري الإنجليزي يقترب من تحطيم رقم أوين الذي سجل 158 هدفا.

الإنجليزي الفائز بالكرة الذهبية عام 2001 تحدث عن فرص قائد منتخب مصر في التتويج بالجائزة.

وكشف عن وجهة نظره في إمكانية رحيل صلاح من ليفربول.

كل ما يلي على لسان أوين في حوار مطول نشرته جريدة ليفربول إيكو:

"لم أكن أعرف أن صلاح على بعد خطوات من رقم أهدافي في الدوري الإنجليزي، كنت أعلم أنه كان يقترب".

"عندما أقابل الأطفال إلى الشوارع، لم يعد يعرفني أي من هؤلاء الشباب. يقول آباؤهم (لقد كان يلعب كرة القدم)".

"أقول لهم أتعلمون أنني أحرزت أهدافا أكثر من محمد صلاح، ولا يمكن للجميع تصديق ذلك".

"بمجرد أن يعبر محمد صلاح رقمي، لن أتمكن من قول ذلك بعد الآن".

"لقد كان رائعًا في ليفربول وأصبح أفضل وأفضل وأفضل، لقد كان جزءًا من فريق رائع، كما أنه أحد أسباب كونه فريقا رائعا".

"محمد صلاح رائع للغاية، لا يمكنني التحدث عنه بدرجة كافية. إنه متفاني، لائق طوال الوقت، لديه عقلية رائعة فيما يتعلق برغبته في لعب كل مباراة".

الكرة الذهبية

"إنه يمتلك القدرة بالتأكيد على التتويج بالكرة الذهبية، ولكن كما تعلم يجب أن تكون لديك سنة رائعة".

"فزت بالكرة الذهبية عام 2001 بعدما سجلت 31 هدفا لليفربول في العام الميلادي وفزت بخمسة ألقاب. وتألقت مع منتخب إنجلترا أيضًا".

"كل شيء يجب أن يحدث في نفس العام وعليك أن تفوز بشيء ما".

"فاز ليفربول بكأس الرابطة. إذا فازوا الآن بالدوري أو بدوري الأبطال واستمر محمد صلاح في هذا المستوى، فمن المؤكد أن فرصته ستكون كبيرة للفوز بها".

"بناءً على أداء صلاح العام الماضي، كان بإمكانه الفوز بها بسهولة، لكن مع عدم فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا وعدم فوزه بالدوري الإنجليزي، أعتقد أن ذلك وقف ضده".

"أنت بحاجة إلى أن يقوم كل من الفريق بعمل جيد وأن يقوم الفرد بعمل جيد، لذا فإن الأمر قد يحدث هذا العام".

لماذا الرحيل؟

"ستكون مفاجأة بالنسبة لي إذا غادر محمد صلاح، لماذا لا يبقى؟ سيحصل على عرض رائع".

"نعم سيكون العقد الأكبر والأهم في مسيرته، خاصة عندما يكون في ذروة تألقه ومن المحتمل أن يكون هذا هو آخر عقد كبير له".

"عندما كنت في هذا الموقف قبل الانتقال إلى ريال مدريد عام 2004، كان ليفربول يحتل المركز الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، كانت هناك فرق أخرى يمكنها أن تقدم لك شيئًا مختلفا، مثل ريال مدريد أو برشلونة، لأننا لم نكن نتوج بالدوري كل عام".

"لكن إلى أين سيذهب صلاح الآن؟ لا يوجد أحد أكبر من ليفربول أو مانشستر سيتي في الوقت الحالي".

"من المؤكد أنه لن يذهب إلى أي فريق آخر في إنجلترا، كما أن برشلونة وريال مدريد ليسا في أوج قوتهما في الوقت الحالي".

"لا أستطيع أن أتخيل صلاح ينتقل إلى باريس سان جيرمان، لماذا تريد الذهاب إلى الدوري الفرنسي وأنت تتألق في الدوري الإنجليزي؟ الشيء نفسه ينطبق على ألمانيا، لا يوجد مكان آخر".

"أي لاعب في العالم حاليا يتمنى أن يأتي إلى ليفربول أو مانشستر سيتي في هذه اللحظة، وإذا كنت تلعب في صفوف أحدهما فلماذا الرحيل".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 236 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 152 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وأخيرا كأس رابطة المحترفين.