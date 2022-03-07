رومانو: أزمة في مستقبل راشفورد مع مانشستر يونايتد

الإثنين، 07 مارس 2022 - 13:12

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وفياريال

يفكر ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد بشأن مستقبله، وهذا بالنظر لموقفه من تجديد تعاقده الذي سينتهي في صيف العام القادم 2023.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن مصدر داخل مانشستر يونايتد يقول إن اللاعب يشعر بالقلق حيال قلة وقت اللعب.

وذكر المصدر أن راشفورد دائما ما يحافظ على احترافيته، ولكنه يريد الوضوح.

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ولا يشعر راشفورد بالرضا في الوقت الحالي بالنظر لتراجع دوره في الفريق وبالتالي قلة وقت لعبه.

وقال رومانو إنه على الرغم من أن العقد سينتهي في يونيو 2023، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد تملك خيار تمديد العقد لموسم إضافي.

يذكر أن يونايتد خسر الدربي بالأمس أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، ولم يكن راشفورد في التشكيل الأساسي.

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