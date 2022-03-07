رومانو: أزمة في مستقبل راشفورد مع مانشستر يونايتد
الإثنين، 07 مارس 2022 - 13:12
كتب : FilGoal
يفكر ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد بشأن مستقبله، وهذا بالنظر لموقفه من تجديد تعاقده الذي سينتهي في صيف العام القادم 2023.
ماركوس راشفورد
النادي : مانشستر يونايتد
وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن مصدر داخل مانشستر يونايتد يقول إن اللاعب يشعر بالقلق حيال قلة وقت اللعب.
وذكر المصدر أن راشفورد دائما ما يحافظ على احترافيته، ولكنه يريد الوضوح.
ولا يشعر راشفورد بالرضا في الوقت الحالي بالنظر لتراجع دوره في الفريق وبالتالي قلة وقت لعبه.
وقال رومانو إنه على الرغم من أن العقد سينتهي في يونيو 2023، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد تملك خيار تمديد العقد لموسم إضافي.
يذكر أن يونايتد خسر الدربي بالأمس أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، ولم يكن راشفورد في التشكيل الأساسي.
نرشح لكم
بعد مرور 28 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي كونتي قبل مواجهة لاعبه السابق: لا أذكر أحدا انتقم مني إسماعيل يوسف: الزمالك يريدني رئيسا لجهاز الكرة مواعيد مباريات الإثنين 7 مارس 2022 – الزمالك ضد الجونة ومواجهات قوية في الدوري المصري أثلتيك: رونالدو سافر إلى البرتغال فور علمه بغيابه عن دربي مانشستر دي خيا حزينا: يوما ما سيعود مانشستر يونايتد إلى حيث يستحق محرز: فرضنا سيطرتنا على الشوط الثاني.. وهكذا سجلت الهدفين جوارديولا: رانجنيك جعل يونايتد أكثر شراسة.. ومحرز وفودين هما الخطوة التالية لجريليش