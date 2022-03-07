بعد مرور 28 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول أسبوعيا أنه الاسم الأبرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وأحد أبرز الأسماء في الألفية الجديدة ككل.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار بتألقه مع ليفربول بتسجيل 27 هدفا هذا الموسم، منها 19 في الدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح حتى الجولة 28 مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.

أكثر من سجل حتى الآن

1- محمد صلاح (19 هدفا)

2- ديوجو جوتا (12 هدفا)

2- ساديو ماني (12 هدفا)

أكثر من صنع الأهداف

1- ترينت ألكسندر أرنولد (11 هدفا)

2- محمد صلاح (10 أهداف)

3- أندي روبرتسون (9 أهداف)

3- بول بوجبا (9 أهداف)

أكثر من سجل ركلات جزاء

1- جورجينو (6 أهداف)

2- محمد صلاح (4 أهداف)

2- إيفان توني (4 أهداف)

2- رياض محرز (4 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (51 تسديدة)

2- هاري كين (35 تسديدة)

3- ساديو ماني (28 تسديدة)

3- كريستيانو رونالدو (28 تسديدة)

3- جارود بوين (28 تسديدة)

3- سون هيونج مين (28 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (105 تسديدة)

2- كريستيانو رونالدو (79 تسديدة)

2- هاري كين (79 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

1- 4 فقط لعبوا كامل مباريات الجولات الـ28، نظرا لكثرة المباريات المؤجلة لبعض الفرق.

29- لعب نجم منتخب مصر 25 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، نظرا لغيابه لبعض الوقت من أجل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- هناك لاعب واحد فقط شارك في كل دقائق جميع الجولات (2520 دقيقة)، وهو ديفيد دي خيا.

37- صلاح استبدل 3 مرات، ولعب ما مجموعه (2126 دقيقة).

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 236 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 152 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وأخيرا كأس رابطة المحترفين.