كونتي قبل مواجهة لاعبه السابق: لا أتذكر أن أحدا انتقم مني

الإثنين، 07 مارس 2022 - 11:43

كتب : FilGoal

ديلي آلي - توتنام

لا يعتقد أنتونيو كونتي مدرب توتنام أن ديلي ألي لاعب إيفرتون سيدخل لقاء الناديين يوم الإثنين ساعيا للثأر منه.

في يناير الماضي رحل لاعب الوسط عن توتنام لينضم إلى فريق توفيز والآن سيقف وجها لوجه ضد مديره الفني السابق.

وقال الإيطالي لصحفيين:"لا أذكر لاعبا حظي بثأره مني. ما يحدث عادة أن اللاعب بعدما يرحل تتراجع مسيرته وليس العكس".

أخبار متعلقة
أليجري: لا ينبغي لوم اللاعبين على أي شيء محمد عبد الجليل: الزمالك خسر دوري 96 بفعل فاعل عضو مجلس المصري: الشعباني مستمر مع الفريق.. وهذا سبب إيقاف الشيخ "لم يطلب تأجيل مباراة بيراميدز".. دياب يكشف تفاصيل مكالمته مع الخطيب وشكوى 8 أندية من التحكيم

وأضاف مدرب يوفنتوس وإنتر ميلان وتشيلسي وإيطاليا السابق "لا أذكر لاعبا واحدا رحل ثم أراد الانتقام. صراحة، لا أتذكر".

وأتم "خلال مسيرتي التدريبية لطالما حاولت أن أكون صريحا مع اللاعبين ومنحهم جميعا الفرصة ليثبتوا لي أنهم يستحقون المشاركة".

ويسعى فريق سبيرز لاستعادة الثقة عندما يستضيف فريق المدرب فرانك لامبارد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رجال كونتي ودعوا كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء بالخسارة بهدف أمام ميدلزبره.

ويحتل توتنام المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.

ديلي ألي كونتي توتنام
نرشح لكم
ترشح محمد صلاح لجائزة رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري خلال فبراير كلوب يوضح سبب استبدال محمد صلاح ضد وست هام روبرتسون: سنواصل مطاردة سيتي ونقاتل حتى النهاية حوار مطول - أوين يتحدث عن فرص محمد صلاح في الكرة الذهبية وإمكانية الرحيل من ليفربول رومانو: أزمة في مستقبل راشفورد مع مانشستر يونايتد بعد مرور 28 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي إسماعيل يوسف: الزمالك يريدني رئيسا لجهاز الكرة مواعيد مباريات الإثنين 7 مارس 2022 – الزمالك ضد الجونة ومواجهات قوية في الدوري المصري
أخر الأخبار
هل يشارك في تصفيات المونديال؟ الزلزولي يرتدي قميص منتخب المغرب ويُعلق: قريبا 6 دقيقة | إفريقيا
مباشر في الدوري - الإسماعيلي يستضيف فاركو 20 دقيقة | الدوري المصري
خلفية مزدوجة من ناصر منسي تقتنص الفوز الثاني على التوالي للبنك الأهلي 24 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: شكوك في لحاق مبابي بمواجهة ريال مدريد 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: رئيس الاتحاد المغربي يطير إلى لندن لمحاولة إعادة زياش للمنتخب 53 دقيقة | إفريقيا
تشكيل في الدوري – الحلواني أساسي لـ الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي قوي لـ فاركو 58 دقيقة | الدوري المصري
فابينيو: إنتر ميلان أفضل فريق إيطالي.. ويجب أن نقتل المباراة ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس المصري يوجه رسالة قوية لـ أحمد الشيخ.. وموعد جاهزية استاد بورسعيد ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز