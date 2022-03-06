جيرو يلدغ نابولي ويقتنص الصدارة لميلان في ليلة عودة إبراهيموفيتش

حقق ميلان فوزا صعبا على نابولي بهدف دون مقابل على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف ميلان الوحيد أوليفيه جيرو.

بذلك الفوز اقتنص ميلان الصدارة برصيد 60 نقطة وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد نابولي عند النقطة الـ 57 في المركز الثالث.

بدأ نابولي المبارة بفيكتور أوسيمين في خط الهجوم، بينما لعب ميلان بثلاثي في وسط الملعب.

تشكيل نابولي - النيجيري فيكتور أوسيمين يقود الهجوم🔵 تشكيل ميلان - بن ناصر وكيسي أساسيان، وجيرو مهاجم 🔴#في_إيطاليا pic.twitter.com/MM91XzQxBg — FilGoal (@FilGoal) March 6, 2022

أحداث المباراة

كان ميلان صاحب النزعة الهجومية الأولى في الدقيقة الخامسة باختراقة من إسماعيل بن ناصر الذي طالب بوجود ركلة جزاء لتدخل كوليبالي عليه ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة الـ 18 لعب جونيور ميسياس رأسية قوية تصدى لها دافيد أوسبينا بروعة.

واتسم المتبقي من الشوط الثاني بالهدوء مع سيطرة نسبية من لاعبي نابولي على مجريات اللقاء.

وفي الشوط الثاني تقدم ميلان مبكرا بعد ثلاث دقائق من انطلاقه عن طريق أوليفيه جيرو الذي استغل تسديدة طائشة من كالابريا ليضع قدمه في الكرة ويحولها إلى الشباك.

وكاد نابولي أن يتعادل بعد دقيقتين فقط بعد أن أتيحت الفرصة لأوسيمين من على حدود منطفة الجزاء للتسديد بأريحية ولكن تسديدة أوسيمين جاءت ضعيفة في يد مانيان.

وفي الدقيقة الـ 55 سدد بن ناصر تسديدة أرضية رائعة ولكن أوسبينا تألق مرة أخرى ومنع الهدف الثاني لميلان.

ومرة أخرى كاد أوسيمين أن يسجل في الدقيقة الـ 85 بعد انطلاقة رائعة ولكن مانيان أغلق زاوية التسديد ببراعة.

وكاد ساليميكارس أن ينهي المباراة بهدف قاتل في الدقيقة الـ 94 بعد انفراد صريح بمرمى أوسبينا ولكن الحارس الكولومبي تألق مرة أخرى وأخرج الكرة إلى ركنية.

وشهدت المباراة عودة إبراهيموفيتش للمشاركة مرة أخرى بعد غيابه منذ شهر يناير الماضي بسبب الإصابة، إذ اشترك في الدقيقة الـ 89 ليحل محل رافاييل لياو.