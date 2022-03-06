أثلتيك: رونالدو سافر إلى البرتغال فور علمه بغيابه عن دربي مانشستر

دي خيا حزينا: يوما ما سيعود مانشستر يونايتد إلى حيث يستحق

محرز: فرضنا سيطرتنا على الشوط الثاني.. وهكذا سجلت الهدفين

جوارديولا: رانجنيك جعل يونايتد أكثر شراسة.. ومحرز وفودين هما الخطوة التالية لجريليش

رانجنيك: إصابة رونالدو؟ يجب أن أصدق الطاقم الطبي.. وهناك فجوة بيننا وبين مانشستر سيتي

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رانجنيك يكشف سبب غياب رباعي مانشستر يونايتد عن الدربي