إسماعيل يوسف: الزمالك يريدني رئيسا لجهاز الكرة

قال إسماعيل يوسف نجم مصر والزمالك السابق إن مسؤولي الأخير عرضوا عليه تولي منصب في النادي.

وصرح لاعب الوسط السابق الملقب بـ"تيجانا" عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "مرتضى منصور (رئيس الزمالك) هاتفني وكذلك أمير مرتضى (المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك)، أنا حاليا مدرب فريق زد".

وأضاف "لو حدث شيء سيكون عن طريق مسؤولي زد، أنا تحت أمر الزمالك في أي منصب. النادي يريدني رئيسا لجهاز الفريق الأول".

وعن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك الجديد، علق يوسف "مدير فني كبير وقوي الشخصية، اللاعبون يحبونه ويحترمونه ويخافون منه".

وعمل يوسف (57 عاما) في مناصب عدة في الزمالك خلال السنوات الماضية وكان مديرا للكرة إبان الولاية الأولى لفيريرا مع القلعة البيضاء.

ومنتظر وصول فيريرا إلى القاهرة اليوم الإثنين وسيبدأ مشواره مع الزمالك يوم السبت ضد الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك فريق الجونة اليوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز ويقود الفريق بصفة مؤقتة مهاجمه السابق أسامة نبيه.