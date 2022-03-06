دي خيا حزينا: يوما ما سيعود مانشستر يونايتد إلى حيث يستحق

الأحد، 06 مارس 2022 - 23:15

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا مانشستر يونايتد

وجه الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد رسالة حزينة بعد خسارة فريقه للديربي برباعية.

وخسر مانشستر يونايتد أمام جاره سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في قمة مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وقال ديفيد دي خيا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "في يوم من الأيام سيعود هذا النادي إلى حيث يستحق".

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وأضاف "كانت اليوم لحظة سيئة أخرى في موسم صعب ولكن عندما لا يزال لدينا هذا القميص لندافع عنه فلن نستسلم".

ولعب ديفيد دي خيا 28 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم خرج فيها بـ7 شباك نظيفة واستقبل 38 هدفا وتصدى لـ104 تسديدة كأكثر الحراس في الدوري.

مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الخامس للدوري المصري برصيد 47 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الرابع مع 3 مباريات أقل لـ الجانرز.

ويعاني الشياطين الحمر هذا الموسم بعد وداع بطولتي الكأس ومواجهة خطر عدم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويلعب مانشستر يونايتد مع أتليتكو مدريد 15 مارس المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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