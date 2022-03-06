دي خيا حزينا: يوما ما سيعود مانشستر يونايتد إلى حيث يستحق

وجه الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد رسالة حزينة بعد خسارة فريقه للديربي برباعية.

وخسر مانشستر يونايتد أمام جاره سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في قمة مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وقال ديفيد دي خيا عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "في يوم من الأيام سيعود هذا النادي إلى حيث يستحق".

وأضاف "كانت اليوم لحظة سيئة أخرى في موسم صعب ولكن عندما لا يزال لدينا هذا القميص لندافع عنه فلن نستسلم".

We will, one day, get this club back to where it deserves to be. Today was another bad moment in a difficult season but when we still have this shirt to defend we will not give up. 🔴 pic.twitter.com/dkHn98yHSn — David de Gea (@D_DeGea) March 6, 2022

ولعب ديفيد دي خيا 28 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم خرج فيها بـ7 شباك نظيفة واستقبل 38 هدفا وتصدى لـ104 تسديدة كأكثر الحراس في الدوري.

مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الخامس للدوري المصري برصيد 47 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الرابع مع 3 مباريات أقل لـ الجانرز.

ويعاني الشياطين الحمر هذا الموسم بعد وداع بطولتي الكأس ومواجهة خطر عدم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويلعب مانشستر يونايتد مع أتليتكو مدريد 15 مارس المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق في ملعب واندا ميتروبوليتانو.