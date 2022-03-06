محرز: فرضنا سيطرتنا على الشوط الثاني.. وهكذا سجلت الهدفين

شرح رياض محرز لاعب مانشستر سيتي طريقة تسجيله للهدفين في مرمى مانشستر يونايتد.

وفاز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محرز الهدف الثالث والهدف الرابع لمانشستر سيتي في المباراة، ليرفع رصيده من الاهداف مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي إلى 21 هدفا.

وقال محرز في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "اعتقد إنني لمست الكرة 4 مرات فقط في أول 30 دقيقة لكن في رأسي كان علي أن أبقي على تركيزي".

وتابع "الشوط الأول كان جيدا وحاول مانشستر يونايتد اللعب على الهجمات المرتدة ولكن في الشوط الثاني كنا أكثر صبرا وأكثر تحكما وصنعنا الفارق".

وأضاف "في هدفي الأول كان علي فقط محاولة التسديد وإصابة الهدف وفي الهدف الثاني حاولت تسديدة الكرة في مكان عال لكنها اصطدمت بوجه دي خيا ودخلت المرمى ولكن سأقبل بالهدفين".

بذلك الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 69 في المركز الأول بفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل.