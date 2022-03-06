جوارديولا: رانجنيك جعل يونايتد أكثر شراسة.. ومحرز وفودين هما الخطوة التالية لجريليش

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بالفوز على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "قدمنا مباراة ممتازة من الدقيقة الأولى. لعبنا بشكل جيد للغاية وكان يجب علينا الصبر في الخطوة الأولى".

وأضاف "رالف (رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد) حاول تغيير عقلية مانشستر يونايتد ليصبح أكثر شراسة، ولكننا خلقنا المساحات للعب وراء (سكوت) مكتوميناي وفريد خصوصا في الشوط الثاني".

وأوضح "كرة القدم تتمحور حول المشاعر أيضا. هناك التكتيك بالطبع وهو الأساس ولكن العاطفة حاضرة أيضا. بدون الكرة نحن فريق يملك الرغبة والشغف لاستعادتها من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة".

وأشاد بيب جوارديولا بأداء جاك جريليش الذي وصفه بالرائع في المباراة، كما تحدث عن فيل فودين والجزائري رياض محرز.

واختتم بيب: "حين ترى فيل ورياض في الوقت الحالي يتألقون ويلعبون كرتهم، هذه هي الخطوة التالية بالنسبة لجاك. ولكن على صعيد اتخاذ القرارات واستغلال اللاعبين في المساحات، كان أداؤه استثنائيا".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي لعب مباراة أقل.