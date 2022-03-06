دي بروين: لا يمكنني تفسير لماذا نفوز دائما في أولد ترافورد ونعاني في ملعبنا

الأحد، 06 مارس 2022 - 21:35

كتب : FilGoal

هدف دي بروين يحتفل بهدفه في ديربي مانشستر

أبدى كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي سعادته عقب الفوز على مانشستر يونايتد في دربي المدينة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في قمة منافسات الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي بروين في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "أعتقد أن مانشستر يونايتد لعب بصورة مختلفة عن المباريات الأخرى، حيث حاولوا ضغطنا ونجحوا في ذلك خلال الشوط الأول".

وأضاف "كان لدينا بعض الصعوبات الأخرى للحصول على الكرة ولكن في الشوط الثاني خلقنا المزيد من الفرص".

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وسجل دي بروين هدفين في المباراة، حيث علق على ذلك قائلا: "الفرص أتت من هذا الجانب وحين تأتي يجب أن أكون في المكان الصحيح".

وتابع "لا يمكنني الشرح لماذا نفوز دائما هناك (في أولد ترافورد) ثم نواجه صعوبات أكبر في ملعبنا. اليوم لعبنا بشكل جيد للغاية وكنا نستحق النقاط الثلاث".

واختتم "الأمر يتعلق بالفوز في كل مباراة تلو الأخرى. ليفربول فاز بالأمس ولكننا نجحنا في الرد بالطريقة الصحيحة. أحيانا لا نحصل على النتائج ولكننا دائما نلعب بالشكل الصحيح وسنواصل القتال لنهاية الموسم".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي لعب مباراة أقل.

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