خدعوك فقالوا رونالدو السبب.. سيتي يضرب يونايتد برباعية ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

ضرب مانشستر سيتي ضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في قمة مباريات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي.

سجل كيفن دي بروين الهدفين الأول والثاني قبل أن يضيف رياض محرز الثالث والرابع، وأحرز جادون سانشو هدف مانشستر يونايتد الوحيد.

التشكيل

غاب عن مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة، كافاني بسبب عدم الجاهزية، لوك شاو وفاران بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

على الجانب الآخر، لم يتواجد روبن دياز في قائمة مانشستر سيتي بسبب إصابة ستبعده عن الملاعب لفترة من 4 إلى 6 أسابيع.

تشكيل مانشستر سيتي - محرز يقود هجوم الفريق في دربي مانشستر#في_إنجلترا pic.twitter.com/qri4FjqsOv — FilGoal (@FilGoal) March 6, 2022

أحداث المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة ليسجل كيفن دي بروين الهدف الأول بعد عرضية من برناردو سيلفا في الدقيقة الخامسة وسط سوء رقابة من مدافعي مانشستر يونايتد.

هدف دي بروين هو الهدف الـ50 له في البريميرليج مع مانشستر سيتي ليكون اللاعب الثامن الذي يصل لهذا الرقم ورابع لاعب بلجيكي.

تبادل بعدها كلا الفريقين السيطرة دون خطورة على المرمى حتى نجح جادون سانشو في إدراك هدف التعادل مع الدقيقة 22 بعد تمريرة من بول بوجبا ومراوغة من الألماني ثم تسديدة قوية سكنت شباك إديرسون.

رد مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين في الدقيقة 26 بتسديدة قوية جاءت بجوار القائم.

دقيقتان بعد ذلك وسجل تقدم مانشستر سيتي مجددا بعد فرصة ثلاثية، فودين سدد في البداية وتصدى لها دي خيا لتعود إلى بيرناردو سيلفا الذي سدد ليتصدى لها الدفاع وتعود إلى دي بروين ليسدد في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، كاد فودين أن يوسع الفارق بعد عرضية من جواو كانسيلو ورأسية اصطدمت بالعارضة.

رد مانشستر يونايتد جاء عن طريق جادون سانشو بعد سلسلة من التمريرات بين الاعبين لتصل للألماني الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أنقذ ديفيد دي خيا فرصة الهدف الثالث بعد تسديدة قوية من رياض محرز.

مانشستر سيتي سيطر تماما على الشوط الثاني وسط تراجع واضح من مانشستر يونايتد ليتدخل رالف رانجنيك بدخول جيسي لينجارد وماركوس راشفورد في مكان أنتوني إيلانجا وبول بوجبا في الدقيقة 63.

واصل مانشستر سيتي سيطرته ليسجل رياض محرز الهدف الثالث بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد عرضية كيفن دي بروين لتصطدم بمجاوير وتغالط دي خيا إلى المرمى في الدقيقة 68.

الجزائري كاد أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 74 بعد مراوغة داخل منطقة الجزاء وتسديدة قوية تصدى لها دي خيا.

وأجرى جوارديولا تغييره الأول في الدقيقة 80 بدخول إلكاي جوندوجان وخروج كيفن دي بروين.

وتدخل دي خيا مجددا لينقذ مانشستر يونايتد بالتصدي لمقصية من جواو كانسيلو في الدقيقة 82.

مانشستر سيتي كان قريبا من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 89 بعد سلسلة من التمريرات وعرضية من جاك جريليش إلى البديل جوندوجان الذي سدد بجوار القائم.

وسجل رياض محرز هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ألغاه الحكم بداعي التسلل قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويتم احتسابه.

وأصبح رياض محرز ثاني لاعب يلعب في إنجلترا يسجل 20 هدفا أو أكثر في جميع المسابقات بعد محمد صلاح.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 69 في الصدارة بفارق 6 نقاط عن ليفربول مع مباراة أقل للريدز.

على الجانب الآخر، توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 47 نقطة في المركز الخامس.