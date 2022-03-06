أرتيتا: غير سعيد على الرغم من الفوز.. وهكذا شاركت في الهدف الثالث

الأحد، 06 مارس 2022 - 19:40

كتب : FilGoal

أرسنال - توتنام - أرتيتا

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن عدم رضاه بأداء الفريق على الرغم من تحقيقه للقوز على واتفورد.

وفاز أرسنال على واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحات عقب المباراة: "يحسب لواتفورد قتالهم على حياتهم، لقد غيروا من فريقهم وأصبح من الصعب التغلب عليهم".

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وتابع "نحن نتحسن بشكل أفضل والتفاهم بين اللاعبين يتحسن وكان يجب أن نحقق أكثر من ذلك اليوم".

وتحدث أرتيتا عن مشاركته في الهدف الثالث قائلا: "رأيت الكرة هناك ورأيت فرصة للاستفادة، لا أعرف ما إذا كان يجب علي فعل ذلك لكن هذه هي الطريقة التي أعيش بها المباراة، يجب أن نكون على قيد الحياة أثناء المباريات، وهذا ما أحاول غرسه في الفريق أيضا".

وشارك أرتيتا في الهدف الثالث لأرسنال بعد تركه للمنطقية الفنية ليعطي الكرة للاعب فريقه من أجل تنفيذ رمية تماس سريعة انتهت بالهدف الثالث.

واستمر "أرى مدى استعداد اللاعبون كل يوم للتدرب والتحسن، اعتقد إنهم يستمتعون باللعب معا، وفي بعض الأيام يكون اليوم ليس الأفضل لك ولكنك تتمكن من الفوز وهذا هو الأهم".

وأكمل "يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، لم يكن هيكلنا الدفاعي جيد بما يكفي اليوم لقد سمحنا ببعض الفرص على مرمانا وهذا شيء سنعمل عليه".

وأضاف "سباق المربع الذهبي؟ نحن هناك الآن وسنلعب مباراة تلو الأخرى، كل مباراة تكون مسلية ولدينا ثلاث مباريات كبيرة في غضون أسبوع".

وأتم "كانت لدينا لحظات هجومية رائعة ولكنني لم أكن سعيدا بتنظيمنا ولم نسيطر ونلعب بالطريقة التي أردناها، أداء واتفورد الجيد يحسب لهم لكننا كنا السبب بشكل كبير أيضا، ويجب أن نقدم أفضل من ذلك ولدينا الكثير لنحسنه".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 48 في المركز الرابع بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس، مع خوض أرسنال لمباراتين أقل.

أرسنال واتفورد ميكيل أرتيتا
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