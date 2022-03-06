رانجنيك يكشف سبب غياب رباعي مانشستر يونايتد عن الدربي

الأحد، 06 مارس 2022 - 17:57

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وبيرنلي

كشف رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن أسباب غياب رباعي الفريق عن مواجهة مانشستر سيتي والتي ستنطلق بعد قليل.

ويلعب مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب عن مانشستر يونايتد في المباراة كل من كريستيانو رونالدو، ورافاييل فاران، ولوك شاو، وإدينسون كافاني لأسباب مختلفة.

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وشدد رانجنيك على أن خروج رونالدو من القائمة جاء بسبب تعرضه لإصابة عضلية في منطقة الفخد، بينما يغيب كل من لوك شاو ورافاييل فاران بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

بينما قال رانجنيك عن حالة كافاني خلال حواره مع قناة النادي: "كافاني تدرب بشكل جيد في الثلاثة أيام الأخيرة، ولكنه لم يشعر بأنه جيد كفاية ليلعب".

وأضاف "رونالدو عانى من بعض المشاكل في عضلة الفخذ يوم الجمعة الماضية".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

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