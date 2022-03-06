5 أهداف وهدف ملغي.. أرسنال يجتاز واتفورد وينقض على المركز الرابع

تغلب أرسنال على مضيفه واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيكارج رود ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل للجانرز مارتن أوديجارد في الدقيقة 5 وبوكايو ساكا في الدقيقة 30 وجابرييل مارتينيلي في الدقيقة 52، بينما سجل هدفي واتفورد كل من كوتشو في الدقيقة 11 وموسى سيسوكو في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 48 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر من 27 مباراة.

هدف مبكر ولكن

سجل إيمانويل دينيس مهاجم واتفورد الهدف الأول في الدقيقة الأولى، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 5 أتى رد أرسنال سريعا، بتمريرة من بوكايو ساكا وصلت إلى مارتن أوديجارد ليسجل في أسفل الزاوية اليسرى ويتقدم للجانرز.

ولكن التعادل لم يتأخر، حيث سجل كوتشو هدفا رائعا بركلة مقصية متقنة من عرضية الظهير الأيمن كيكو في الدقيقة 11.

ساكا يستعيد التقدم

حاول توماس بارتي بتسديدة قوية في الدقيقة 18، ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 30 استرد بوكايو ساكا التقدم لصالح أرسنال بتسديدة رائعة من لمسة واحدة، بعد تمريرة من ألكساندر لاكازيت.

الثالث أتى ليحسم الأمور في الدقيقة 52 بعد تمريرة أخرى من لاكازيت، ولكن هذه المرة إلى جابرييل مارتينيلي.

محاولات أخيرة

في الدقيقة 72 سدد دينيس كرة قوية ولكنها أتت بعيدة عن المرمى، بينما حل إدي نكيتياه في صفوف أرسنال بدلا من لاكازيت في الدقيقة 80.

كاد البديل أن يسجل مباشرة بتسديدة ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 81.

وازدادت الأمور تعقيدا في الدقيقة 87 بهدف رائع من موسى سيسوكو قلص الفارق، ليلجأ ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إلى الدفاع في الدقيقة 90 بإشراك روب هولدينج بدلا من مارتن أوديجارد.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 48 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر من 27 مباراة.