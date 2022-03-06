تشكيل الدوري الإنجليزي - مانشستر بلا مهاجم.. وسيتي بالقوة بالضاربة

أعلن بيب جوارديولا ورالف رانجنيك تشكيلي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لقمة مباريات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

وتقام المباراة على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 6:30 مساء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إيمريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكر

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - جاك جريليش

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - فيل فودين - رياض محرز

ويغيب روبن دياز عن مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أليكس تيليس - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - أرون وان بيساكا

خط الوسط: فريد - سكوت مكتومناي - بول بوجبا

خط الهجوم: جادون سانشو - برونو فيرنانديز - أنطوني إيلانجا

وتواجد ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء

ويغيب الرباعي كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران ولوك شاو وإدينسون كافاني عن قائمة مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.