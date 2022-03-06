تشكيل الدوري الإنجليزي - مانشستر بلا مهاجم.. وسيتي بالقوة بالضاربة

الأحد، 06 مارس 2022 - 17:31

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - برونو فيرنانديز

أعلن بيب جوارديولا ورالف رانجنيك تشكيلي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لقمة مباريات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

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وتقام المباراة على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 6:30 مساء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إيمريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكر

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - جاك جريليش

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - فيل فودين - رياض محرز

ويغيب روبن دياز عن مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أليكس تيليس - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - أرون وان بيساكا

خط الوسط: فريد - سكوت مكتومناي - بول بوجبا

خط الهجوم: جادون سانشو - برونو فيرنانديز - أنطوني إيلانجا

وتواجد ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء

ويغيب الرباعي كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران ولوك شاو وإدينسون كافاني عن قائمة مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

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