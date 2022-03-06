تشكيل الدوري الإنجليزي - مانشستر بلا مهاجم.. وسيتي بالقوة بالضاربة
الأحد، 06 مارس 2022 - 17:31
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا ورالف رانجنيك تشكيلي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لقمة مباريات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول.
ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.
وتقام المباراة على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 6:30 مساء.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: إديرسون
خط الدفاع: جواو كانسيلو - إيمريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكر
خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - جاك جريليش
خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - فيل فودين - رياض محرز
ويغيب روبن دياز عن مانشستر سيتي بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
خط الدفاع: أليكس تيليس - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - أرون وان بيساكا
خط الوسط: فريد - سكوت مكتومناي - بول بوجبا
خط الهجوم: جادون سانشو - برونو فيرنانديز - أنطوني إيلانجا
وتواجد ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء
ويغيب الرباعي كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران ولوك شاو وإدينسون كافاني عن قائمة مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.