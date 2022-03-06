لاعب الوداد: علينا بذل مجهودات مضاعفة لو أردنا الفوز على الزمالك في مصر

الأحد، 06 مارس 2022 - 17:08

كتب : FilGoal

يوسف أوباما مع الزمالك أمام الوداد

شدد رضا الجعدي لاعب وسط الوداد المغربي علي أن فريقه يحتاج لبذل مجهودات مضاعفة أمام الزمالك لو كان يريد العودة من مصر بنقاط الفوز.

ويحل الوداد ضيفا على الزمالك ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال يوم الجمعة المقبل.

وقال الجعدي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "الآن سنخلد للراحة، لأننا قدمنا مجهودات كبيرة أمام فريق شباب المحمدية في الدوري المغربي قبل مواجهة الزمالك".

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وأضاف "مواجهة الزمالك ستكون بمثابة نهائي جديد بين الطرفين".

وتابع "انتصرنا في المغرب ولكن من أجل مواصلة ذلك، علينا الذهاب إلى مصر والقيام بمجهود إضافي حتى نتمكن من العودة بالانتصار".

ويحتل الوداد المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وبفارق 4 نقاط عن الزمالك.

بينما يتصدر بترو أتليتكو الأنجولي الترتيب برصيد 7 نقاط عقب مرور 3 جولات.

الزمالك الوداد رضا الجعدي
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