بعد سقوطه ضد ماريتزبورج.. مدرب صنداونز غاضبا: لا تحولوا البطولة إلى دوري موز

انتقد مانكوبا منجكيثى مدرب ماميلودي صنداونز قرارات الحكم في مباراة فريقه ضد مضيفه ماريتزبورج يونايتد التي خسرها بنتيجة 2-1 يوم السبت في دوري جنوب إفريقيا.

ورغم الخسارة لا يزال صنداونز متصدرا لترتيب الدوري بفارق 16 نقطة عن وصيفه كايزر تشيفز وللأخير 4 لقاءات مؤجلة.

وصرح منجكيثى للصحفيين بعد تلقيه الهزيمة الثانية في الدوري "سيطرنا على اللقاء وخلقنا فرصا عديدة، نلوم أنفسنا على عدم استغلالها، عُوقبنا".

وأضاف "المحزن أننا خسرنا مباراتنا الثانية في الموسم بالطريقة ذاتها، قرارات مريبة، الخسارة الأولى ضد أمازولو كان فيها تسلل واضح".

واستمر "الهدف الأول لماريتبورج، (بوليلاني) ندنجاني صعد فوق (تابيلو) مورينا أمام الحكم. بعدها جاءت ركلة الجزاء، الولد كان يمثل تعرضه لالتحام قبل حتى أن يحاول (كينيدي) مويني قطع الكرة منه".

وأردف "هل نخسر مباراة بسبب قرارات الحكم؟ أم لأننا لم نفعل ما كان يتوجب علينا فعله؟ دعونا لا نحول البطولة إلى دوري موز".

ويلعب صنداونز ضد ماثايثاي في ثمن نهائي كأس جنوب إفريقيا.

ثم يستضيف الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر صنداونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ويليه الأهلي برصيد 4 نقاط.